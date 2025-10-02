快訊

美國CBP發布暫扣令 巨大集團有最新回應

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
美國對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。圖為巨大機械在台中的製造工廠。路透
美國對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。圖為巨大機械在台中的製造工廠。路透

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日（美東時間）對巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。

對此事件，巨大集團2日表示，集團秉持公開透明的態度，持續推動各項因應行動，截至10月2日進度說明如下：

一、積極推動對外應對

9月29日，巨大已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面。

9月30日，巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。

集團同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。

二、持續落實與強化措施

針對外界關切的勞動與人權議題，包括零招聘費（Zero Recruitment Fee Policy）政策與宿舍優化等已推動之相關改善措施，巨大正持續追蹤與稽核執行狀況，確保改善措施符合國際標準且建立制度化的保障。

三、巨大集團感謝各界對此事件的關切與協助。秉持公開透明與負責任的態度，巨大將主動向主管機關、合作夥伴及社會大眾報告進展，並確保相關議題獲得符合國際規範的妥善解決。巨大集團將持續虛心接受外界對此事件的關切。

巨大 美國 勞動部

