輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

輝達進駐北士科面臨破局，新光人壽2日發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件。台北市蔣萬安今也表示台北市只有新壽蓋好移轉和合意解約2個方案。北市知情人士也說，其實除了T17、18之外，北士科T12以及松山機場南側土地，也是很好的選擇。

新壽聲明指出，無論是在現階段直接移轉地上權予輝達，由其自行興建海外總部，或是由新光人壽按照輝達的設計完成建物興建，再移轉予輝達，新光人壽於符合公司治理及兼顧股東保戶權益的原則下，均同意全力支持並配合北市府及輝達的決定，以利北士科的園區開發及台灣整體科技產業的發展。

新壽也表示，以函文向北市府說明依據「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，如經北市府同意，新光人壽即可移轉地上權予輝達，而該辦法並無「建物興建完成後始得移轉」之限制，亦即，直接移轉地上權予輝達，並無違反法令疑慮。

府內人士指出，目前市府的2個方案，第一個方案就是依當初「招標合約」規定，新壽興建完成後，將使用執照移轉給輝達；第二個方案就是合意解約後，北市府將土地重新設定地上權給輝達，北市府也已經修法完成。

知情人士也指出，當初市府「公開招標合約」白紙黑字就規定，新壽須蓋好，並得到市府同意「才可以賣別人」但若市府答應輝達買、新壽賣，新壽獲利，台灣的法律有圖利罪，試問公務員敢試法嗎？

知情人士也表示，北市仍有土地選項供輝達參考，其中T12雖然加上私人土地，就會達3公頃以上，但據了解，私人土地的部分，已逐漸整合成大地主，對方也有意願賣。另外，輝達若選T12，對輝達的好處是可以買下土地「所有權」而不像T17、18的50年地上權。

另一塊是松山機場南側的土地，包括松南營區、新通航聯隊、國泰營區及富錦營區等國防部土地，北市府協助軍方變更為特定專用區，可供金融、商業、辦公等使用，市府可分回約3公頃土地。因在松機旁，輝達高層來台，私人飛機下來可方便抵達。

不過，內府人士說，輝達認為松機南側地不夠大，原本是最中意花博，但花博有圓山遺址，只能作罷。