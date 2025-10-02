快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新光人壽今日再度發表聲明，針對外界關注的北士科園區案，將在合法前提下，配合北市府與輝達的合作。圖／本報資料照片
新光人壽今日再度發表聲明，針對外界關注的北士科園區案，將在合法前提下，配合北市府與輝達的合作。圖／本報資料照片

輝達進駐北士科面臨破局，新光人壽2日發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件。台北市蔣萬安今也表示台北市只有新壽蓋好移轉和合意解約2個方案。北市知情人士也說，其實除了T17、18之外，北士科T12以及松山機場南側土地，也是很好的選擇。

新壽聲明指出，無論是在現階段直接移轉地上權予輝達，由其自行興建海外總部，或是由新光人壽按照輝達的設計完成建物興建，再移轉予輝達，新光人壽於符合公司治理及兼顧股東保戶權益的原則下，均同意全力支持並配合北市府及輝達的決定，以利北士科的園區開發及台灣整體科技產業的發展。

新壽也表示，以函文向北市府說明依據「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，如經北市府同意，新光人壽即可移轉地上權予輝達，而該辦法並無「建物興建完成後始得移轉」之限制，亦即，直接移轉地上權予輝達，並無違反法令疑慮。

府內人士指出，目前市府的2個方案，第一個方案就是依當初「招標合約」規定，新壽興建完成後，將使用執照移轉給輝達；第二個方案就是合意解約後，北市府將土地重新設定地上權給輝達，北市府也已經修法完成。

知情人士也指出，當初市府「公開招標合約」白紙黑字就規定，新壽須蓋好，並得到市府同意「才可以賣別人」但若市府答應輝達買、新壽賣，新壽獲利，台灣的法律有圖利罪，試問公務員敢試法嗎？

知情人士也表示，北市仍有土地選項供輝達參考，其中T12雖然加上私人土地，就會達3公頃以上，但據了解，私人土地的部分，已逐漸整合成大地主，對方也有意願賣。另外，輝達若選T12，對輝達的好處是可以買下土地「所有權」而不像T17、18的50年地上權。

另一塊是松山機場南側的土地，包括松南營區、新通航聯隊、國泰營區及富錦營區等國防部土地，北市府協助軍方變更為特定專用區，可供金融、商業、辦公等使用，市府可分回約3公頃土地。因在松機旁，輝達高層來台，私人飛機下來可方便抵達。

不過，內府人士說，輝達認為松機南側地不夠大，原本是最中意花博，但花博有圓山遺址，只能作罷。

輝達 新壽 地上權

延伸閱讀

輝達北士科總部卡關！顏炳立：題材若不見 一堆人套在那邊

影／輝達台灣總部新北市接棒？蔣萬安：與輝達保持密切聯繫

「輝達親兒子」CoreWeave奪大單 台鏈補

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

相關新聞

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

輝達進駐北士科面臨破局，新光人壽2日發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件。台北市蔣萬安今也表示台北市只有新...

協助廠商赴美設立「類科學園區」 經濟部：會與美方交流經驗

台灣與美方經貿談判中，美方初步同意提供土地，打造「台灣模式」科學園區，經濟部次長何晉滄表示，「類科學園區」這個議題是國內...

新壽與北市府協商輝達進駐北士科方案曝光：二同意、一不同意

對於爭取輝達（NVIDIA）進駐北士科，新光人壽今發聲明強調，依法不能同意北市府提議的合意終止條件；至於無論是在現階段直...

新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式...

輝達落腳北市傳變…桃園民代籲爭取 市府回應了

輝達（NVIDIA）擬在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變；新北市長侯友宜已公開向輝達招手，而桃園民代也...

台中無薪假全國第一！議員批失業補助比上班多「更辛酸」

美國對等關稅衝擊全台產業，無薪假情況持續擴大。台中市勞工局昨公布最新數據，全市共有117家企業實施無薪假，影響人數達25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。