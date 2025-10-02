快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

中興新村地方創生展4日開幕 田中馬創辦人現身開講

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

為展現地方創生成果，國發會預計於4日至12日在南投中興新村舉辦「2025地方創生育成村成果展」，集結中部地區創生團隊，並透過市集、講座及競賽，呈現循環創生、科技創生與服務創生等多元面貌。

為帶動全台創業風潮，國發會推動「創業綻放計畫」，鼓勵有志創業的青年團隊與2020年1月1日後成立的公司共同參與，涵蓋六都與非六都地區，透過培訓與輔導提高創業成功率。計畫預計徵選100組團隊或公司，提供最高新台幣1,000萬元創業支持金，並協助引介國發基金天使投資，爭取最高新台幣1億元投資，加速潛力新創規模化與成長，盼能透過政策資金與民間資本的結合，形塑新創生態圈。

本次活動包括創業大聯盟競賽說明會、名人講座、創生市集及團隊成果展示。其中，名人講座邀請田中馬拉松創辦人鄭宗政，以及尚德茶堂第四代傳人曾弘毅、曾弘儒兄妹，分享返鄉創業經驗，並探討如何結合社區能量、產業發展及永續理念，帶動地方經濟。

開幕市集展售手作工藝、文創商品、在地特色美食與永續設計產品，服務中心同步展出團隊育成成果，涵蓋青農產品、永續素材及具地方特色文創作品。

國發會表示，活動期間適逢南投世界茶業博覽會，兩大展會可望帶動觀光人潮，並吸引更多青年與民眾參與，落實「共創共好」的地方創生精神。

創業 新台幣 天使投資

延伸閱讀

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投竹山紫南宮停車場搶案 男勒住香客脖子、搶1.2萬遭判刑

作家向陽現身解說南投虎山文學步道

南投虎山文學步道重啟 短短500公尺匯集15名家詩文

相關新聞

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

輝達進駐北士科面臨破局，新光人壽2日發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件。台北市蔣萬安今也表示台北市只有新...

協助廠商赴美設立「類科學園區」 經濟部：會與美方交流經驗

台灣與美方經貿談判中，美方初步同意提供土地，打造「台灣模式」科學園區，經濟部次長何晉滄表示，「類科學園區」這個議題是國內...

新壽與北市府協商輝達進駐北士科方案曝光：二同意、一不同意

對於爭取輝達（NVIDIA）進駐北士科，新光人壽今發聲明強調，依法不能同意北市府提議的合意終止條件；至於無論是在現階段直...

新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式...

輝達落腳北市傳變…桃園民代籲爭取 市府回應了

輝達（NVIDIA）擬在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變；新北市長侯友宜已公開向輝達招手，而桃園民代也...

台中無薪假全國第一！議員批失業補助比上班多「更辛酸」

美國對等關稅衝擊全台產業，無薪假情況持續擴大。台中市勞工局昨公布最新數據，全市共有117家企業實施無薪假，影響人數達25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。