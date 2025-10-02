中興新村地方創生展4日開幕 田中馬創辦人現身開講

為展現地方創生成果，國發會預計於4日至12日在南投中興新村舉辦「2025地方創生育成村成果展」，集結中部地區創生團隊，並透過市集、講座及競賽，呈現循環創生、科技創生與服務創生等多元面貌。

為帶動全台創業風潮，國發會推動「創業綻放計畫」，鼓勵有志創業的青年團隊與2020年1月1日後成立的公司共同參與，涵蓋六都與非六都地區，透過培訓與輔導提高創業成功率。計畫預計徵選100組團隊或公司，提供最高新台幣1,000萬元創業支持金，並協助引介國發基金天使投資，爭取最高新台幣1億元投資，加速潛力新創規模化與成長，盼能透過政策資金與民間資本的結合，形塑新創生態圈。

本次活動包括創業大聯盟競賽說明會、名人講座、創生市集及團隊成果展示。其中，名人講座邀請田中馬拉松創辦人鄭宗政，以及尚德茶堂第四代傳人曾弘毅、曾弘儒兄妹，分享返鄉創業經驗，並探討如何結合社區能量、產業發展及永續理念，帶動地方經濟。

開幕市集展售手作工藝、文創商品、在地特色美食與永續設計產品，服務中心同步展出團隊育成成果，涵蓋青農產品、永續素材及具地方特色文創作品。

國發會表示，活動期間適逢南投世界茶業博覽會，兩大展會可望帶動觀光人潮，並吸引更多青年與民眾參與，落實「共創共好」的地方創生精神。