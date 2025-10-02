支持勞工安定就業措施 勞動部辦首場企業交流座談

國際貿易環境急遽變動，勞動部啟動「支持勞工安定就業措施」，為加深產業理解與蒐集意見，首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」於1日下午在勞動力發展署中彰投分署舉行，產業公協會及中部地區企業代表到場踴躍參與。

座談除由勞動部說明強化僱用安定、勞工再充電計畫等措施外，也邀請財政部與經濟部產業發展署代表共同出席，協助廠商從勞動、產業與稅務三面向掌握政府當前協助措施，並由勞動部長洪申翰全程主持與會並逐一回覆企業代表提問。

洪申翰表示，勞動部的核心任務是協助勞工朋友，除了規劃許多支援措施與資源，這幾個月也親自跨縣市與工會團體交流。本次首場企業座談會主辦的目的，就是希望企業面對關稅衝擊可以更清楚掌握政府協助方案，企業穩健經營，就能為勞工提供更穩定就業與勞動條件。

洪申翰提到，這次座談首場特別選擇在中部舉辦，也是基於數據與實務觀察的結果。中部地區，特別是台中、彰化一帶的企業，在這波變動中所受的衝擊較為明顯，希望與企業透過交流，攜手因應當前與未來的變局。

座談會中，勞動部分享因應關稅強化的「支持勞工安定就業措施」，包含：

一、僱用安定再強化，補助減班休息勞工7成薪資差額，每月最高1萬2,100元。

二、勞工再充電計畫，提供減班休息勞工最高1萬7,210元訓練津貼。

三、支持受影響企業辦訓補助，最高200萬元。

四、整合措施再就業，包括提供工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助。

五、助青年，提供各項津貼與獎勵支援就業入職場。

在意見交流環節，多家雇主團體代表踴躍發言，除分享產業現況，並針對減班休息期間的辦訓模式、跨國勞動力管理等議題進行意見交換；亦有企業提出對投資抵減和現行育嬰留職停薪制度的建言。

洪申翰除說明政策制定的緣由，也分享為減少企業人力調派的困境，已規劃明年元旦起，育嬰留職停薪得以「日」申請等更為彈性的作法，獲與會人員認同。後續並將視關稅衝擊與整體經濟情勢，陸續推出提升勞動權益或環境等支持勞工安定就業相關措施。

勞動部後續將在勞動力發展署各分署陸續舉辦座談會，廣納各界意見，並持續檢視政策效益。透過中央各部會共同合作，政府將與勞工及產業站在同一陣線，共同因應挑戰、守護就業安全。