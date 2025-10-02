美元走弱+降息有利風險資產 尤其是成長股、小型股、新興市場、短債

群益投信指出，全球經濟發展有撐，可留意接下來就業市場的數據變化，以觀察美國聯準會（Fed）貨幣政策是否延續。此外，隨著美元走弱，資金回流基本面穩健的新興國家，將有利相關市場發展。整體來說，第4季維持股優於債。

群益環球金戰雙喜基金經理人許書銘表示，在關稅不確定性下降、經濟回穩，再加上重啟降息，激勵全球主要股市指數紛寫新高。從經濟面來看，近期全球經濟展望陸續上調，人工智慧（AI）相關供應鏈需求暢旺，預期今、明兩年企業獲利可維持雙位數增長。

許書銘指出，在股票部分，看好美國成長股、中小型股以及新興亞股的後市表現。債市方面，面對殖利率曲線陡峭化，短債表現將優於長債。在降息期間，違約率低、評價具吸引力的信用債表現更值得留意。

群益印巴雙星基金暨群益東協成長基金經理人張諺祺指出，過往來看，降息周期資金多青睞新興市場，其中以印度及東協最受關注。產業方面，看好印度消費、科技、國防相關類股，以及東協電商、新加坡地產和營建業、印尼銀行相關類股等。