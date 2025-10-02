聽新聞
0:00 / 0:00
輝達落腳北市傳變…桃園民代籲爭取 市府回應了
輝達（NVIDIA）擬在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變；新北市長侯友宜已公開向輝達招手，而桃園民代也盼桃市府組專案小組積極爭取。桃園市新聞處長羅楚東表示，會密切關注相關進展，但不多做評論。
民進黨桃園市議員李宗豪今在議會臨時動議提案，指輝達落腳北市科計畫可能生變，希望市府組專案小組，積極與輝達接觸，爭取輝達落腳桃園，帶動地方發展。
羅楚東會後表示，桃園的招商處腳很廣，任何能促進地方發展的企業，桃園都會積極爭取。不對輝達落腳北士科議題多做評論，但會關注後續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言