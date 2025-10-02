台中無薪假全國第一！議員批失業補助比上班多「更辛酸」

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江和樹指出，台中放無薪假勞工越來越多，他擔心越近年關越慘。記者陳秋雲／攝影
美國對等關稅衝擊全台產業，無薪假情況持續擴大。台中市勞工局昨公布最新數據，全市共有117家企業實施無薪假，影響人數達2598人，較半個月前再增18家、291人，規模居全國之冠，製造業與批發業首當其衝。議員更批評，部分勞工申請失業補助的金額，甚至比放無薪假還高，讓「有工作的人反而更慘」。

台中市議會今日進行專案報告，民眾黨議員江和樹指出，台中市不論實施無薪假的家數或人數，都是全台第一，是第二名台南的兩倍，且從六月到九月成長幅度驚人，愈接近年關，勞工生活壓力愈大。他舉例，有勞工每周僅能上班三天，薪資大幅縮水；甚至有人發現，沒工作去申請失業補助，反而領得比繼續上班的人多，讓勞工「情何以堪」。另有社區管委會主委因放無薪假，近兩個月無力繳房貸，生活陷入困境。

市長盧秀燕回應，問題根源在於美國關稅政策，中部產業因此受到重創。但她強調，關稅仍未定案，不必過度唱衰，政府正積極尋求解方。她表示，現行政策下，放無薪假的勞工可申請薪資差額補助，約可補助七成，台中市目前已有四百多人受惠；若因減班休息，勞工也能透過進修課程申請津貼。盧並指出，日韓關稅已趨穩定，不少訂單因此轉往當地，台灣面臨挑戰，正本清源仍在於台美關稅的談判結果。

台中市 薪資 失業 無薪假

