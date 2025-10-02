土地、交通沒問題！侯友宜盼輝達選新北：如何配合我們都願意

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
侯友宜希望輝達選新北，並說如何配合都願意。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜今天到雙溪視察北38線邊坡崩塌復建工程時，被問到輝達輝達總部落腳北士科傳破局？侯友宜說，新北土地、交通都沒問題，希望輝達選擇新北，如何配合「我們都願意」。

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，遲遲卡關，市場盛傳一旦無法展延，這場「台灣半導體地標工程」的計畫恐將瞬間破局。

侯友宜今天受訪說，新北市是AI產業鏈200多家最多的地方，有完整的供應鏈，最需要的是各方面的產業都能落腳到新北市，輝達目前選定在台北市，至於台北市和輝達在合作的過程當中進展的狀況如何，只要需要新北市更進一步配合，「我們都願意」。

侯友宜表示，新北市在林口A9捷運機場站旁邊，有一塊很完整國有、市有的產業基地，除了輝達以外，也歡迎各家的產業都能來新北市，一起讓科技產業落腳在新北市。

「未來會跟輝達及其他產業的業者，大家保持密切聯繫，只要有需要，新北市一定主動積極去爭取。」侯友宜指出，要讓更多的產業落腳新北。

侯友宜並說，A9捷運機場站旁這塊產業基地有國有地、市有地，土地的使用不會有多大問題；至於交通的衝擊的問題，他也不太擔憂，林口這幾年市府不斷在南出北入的匝道口改善，未來對林口輕軌也有完整配套，除了這些路網外，未來還會從台北港再拉一條105道路上來，建構林口交通的完整性。

侯友宜表示，這塊基地非常的好，在捷運系統旁邊，也可以跟華亞園區、桃園介接，也可以跟新北市在新莊的科技產業園區，跟遠東一起配合。

「林口的基地供應鏈相當完整，希望輝達未來有機會能選擇新北。」侯友宜說。

