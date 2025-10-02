影／輝達台灣總部新北市接棒？蔣萬安：與輝達保持密切聯繫
台北市長蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮，媒體詢問輝達台灣總部土地問題，新北市也虎視眈眈極力爭取。蔣萬安表示目前很清楚就是2個方案，也都跟輝達一直保持密切的聯繫。
當被問到民進黨點名吳怡農選台北市長，蔣萬安表示台北市目前正處在全面提升的關鍵時期，大家可以從今天遠見公布的各縣市評鑑可以看到，同時有很多延續的政策正在推動當中，包括從好孕專車到生生喝鮮奶到幸福住宅，以及到婦幼專責醫院，其實這些打造城市宜居友善的措施，我們會持續的深化推動，另一方面包括捷運六線齊發2.0，我們會加速完成大台北地區首都環狀線，如同東京山手線一樣，帶來更便利的交通，同時也促進基北北桃四縣市1日共同生活圈構想，為市民的福祉全力以赴。
