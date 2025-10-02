快訊

美國CBP發暫扣令點名台廠「勞動人權」！KPMG籲四階段管理風險

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勞工示意圖。圖／ingimage
勞工示意圖。圖／ingimage

美國海關暨邊境保護局（CBP）近日對台灣企業發出暫扣令（WRO），點名輸美商品涉及五大勞動人權疑慮，包括濫用弱勢地位、惡劣的工作與生活環境、債務束縛、扣留薪資，以及過度加班。KPMG指出，這已是2025年第三起暫扣令，凸顯勞動人權議題正成為全球供應鏈管理的核心，台灣企業也難以置身事外。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興分析，這些指控與移工處境密切相關。根據國際勞工組織（ILO）界定的11項強迫勞動指標，本案特別點名其中五項。移工往往因語言隔閡、法令不熟悉或簽證依賴雇主與仲介，處於難以抗拒不公平待遇的弱勢。ILO數據顯示，全球仍有超過2,760萬人遭受強迫勞動，產值高達2,360億美元，其中逾六成集中於製造、建築與服務業。

國際責任商業聯盟（RBA）2024年報亦指出，台灣在「自由擇業受限」與「禁止強迫勞動」兩大面向缺失比例達36.3%，與CBP的暫扣令所揭示的問題相呼應。林泉興補充，截至2025年8月，台灣移工總數已突破85萬人，四年來增加近三成，主要集中於製造與營造業，意味相關產業正面臨更嚴峻的國際監管壓力

隨著智慧型手機與社群媒體普及，工廠內的勞動環境更容易曝光，一則投訴即可迅速傳遍全球，讓企業難以再用「冷處理」方式應對。林泉興提醒，若缺乏完善的勞動人權盡職調查與管理機制，企業不僅可能面臨品牌與客戶壓力，還可能觸及國際法規與制裁風險。

林泉興進一步指出，企業除了必須建立制度化流程，從政策制定、人權風險識別、現場稽核到改善建議，還得因應歐盟企業永續盡職調查指令（CSDDD）與TISFD等新規，強化供應鏈透明度。透過資料公開與第三方稽核，要求供應商落實契約義務，並針對高風險產業定期進行人權風險評估，才能降低爭議。

林泉興建議，台灣企業應建立PDCA（規劃-執行-檢查-改善）四階段風險管理機制，從規劃時制定清楚政策與流程；執行時落實到日常管理；檢查時透過數據追蹤與第三方審查；改善時則針對缺失調整並透明揭露。

林泉興強調，永續已成為全球價值鏈的共同語言，企業競爭力不再只看成本與效率，而是能否建立具韌性與可信賴的經營模式，唯有提前布局、落實人權管理，才能在地緣政治與經濟變局中保持長期優勢。

