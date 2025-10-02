挖掘雙引擎熱轉商機 瞄準創新戰力的產業霸主和潛力新星

統一投信繼上半年推出國內主動式ETF後，下半年即將接力再推出國外主動式ETF：統一全球創新主動式ETF（00988A），主打雙引擎搭配，同時瞄準具備創新戰力的產業霸主和潛力新星，將打造涵蓋AI軟體、AI硬體建設、資源、國防航太與機器人、消費、金融等六大主軸的投資艦隊，為投資人提供長期布局全球創新浪潮的投資契機。

AI引爆用電荒，催化能源產業新革命。以全球能源技術領先者西門子(Siemens Energy)為例，根據彭博最新預估，營收成長率將有機會達成連兩年(2024年、2025年)雙位數增長。另一方面，主打「小而美」的「小型模組化核反應爐(SMR)」崛起，傳出大型雲端服務業者、美軍都有意採購，SMR廠商如2013年才創立的OKlo，被看好可望成為重塑電力市場的新要角。

這波由AI帶動的創新浪潮，同樣吹向金融產業。加密貨幣交易平台霸主Coinbase攜手穩定幣發行商Circle，共同發行的美元穩定幣(USDC)，在美國通過《天才法案》完善監管框架後，市場預期USDC將進一步邁向「數位美元」的地位，且結合AI與穩定幣的創新支付模式，也有機會為金融體系帶來顛覆式的新商機。

蝦皮母公司Sea則從原有電玩領域出發，跨域整合電商和金融服務，形成龐大消費生態圈，擴展出創新商業模式，今年來股價表現亮眼，總市值已登上千億美元大關。支付工具LINE PAY則以支付生態圈，吸引用戶數不斷跳升，同樣受到市場高度關注。

創新趨勢多點開花，投資布局就要「霸主」與「新星」兼備。00988A擬任經理人陳意婷表示，除具備雄厚資本支出實力的美國企業外，歐亞地區的企業創新量能也不容小覷，將依循雙引擎搭配，動態調整配置比例，以期為投資人達成賺取資本利得、控制風險的雙重目標。

即將於10月15至17日募集繳款的00988A，每股發行價為新台幣10元，IPO入手價每張1萬元，並設有年配息機制，保管銀行為元大銀行。