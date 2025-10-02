聽新聞
0:00 / 0:00
輝達台灣總部難解…新北市接棒？蔣萬安這麼說
輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，目前卡關，若北市做不下去，新北可接棒。台北市長蔣萬安今表示，北市就是2個方案。
新北市長侯友宜昨在議會施政報告時表示，當然要爭取輝達來新北市，已經規畫林口A9站兩塊地，若北市做不下去，新北可接棒。
蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮，媒體詢問輝達怎麼解？現在新北也虎視眈眈，會極力爭取。蔣萬安說，他已經說過目前很清楚，就是2個方案「我們也都跟輝達一直保持密切的聯繫。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言