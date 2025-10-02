快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達台灣總部難解…新北市接棒？蔣萬安這麼說

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮受訪。記者楊正海/攝影
台北市長蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮受訪。記者楊正海/攝影

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，目前卡關，若北市做不下去，新北可接棒。台北市長蔣萬安今表示，北市就是2個方案。

新北市長侯友宜昨在議會施政報告時表示，當然要爭取輝達來新北市，已經規畫林口A9站兩塊地，若北市做不下去，新北可接棒。

蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮，媒體詢問輝達怎麼解？現在新北也虎視眈眈，會極力爭取。蔣萬安說，他已經說過目前很清楚，就是2個方案「我們也都跟輝達一直保持密切的聯繫。」

輝達 蔣萬安 總部

延伸閱讀

蔣萬安：打造運動之都 北市115年體育預算增5億元

北市公費「左流右新」開打 打疫苗抽iPhone 17

公館圓環改正交路口 蔣萬安：須觀察至少2週

公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

相關新聞

土地、交通沒問題！侯友宜盼輝達選新北：如何配合我們都願意

新北市長侯友宜今天到雙溪視察北38線邊坡崩塌復建工程時，被問到輝達輝達總部落腳北士科傳破局？侯友宜說，新北土地、交通都沒...

輝達台灣總部難解…新北市接棒？蔣萬安這麼說

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，...

日本工商會發表白皮書 籲政府穩定兩岸關係

台北市日本工商會昨天發布「二○二五年白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特別的...

影／輝達台灣總部新北市接棒？蔣萬安：與輝達保持密切聯繫

台北市長蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮，媒體詢問輝達台灣總部土地問題，新北市也虎視眈眈極力爭取。蔣萬安表示...

美國CBP發暫扣令點名台廠「勞動人權」！KPMG籲四階段管理風險

美國海關暨邊境保護局（CBP）近日對台灣企業發出暫扣令（WRO），點名輸美商品涉及五大勞動人權疑慮，包括濫用弱勢地位、惡...

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

裕隆轉投資的LINE GO宣布跨入共享二輪領域，攜手WeMo推出LINE GO共享機車服務。目前市場上已有Gogoro的GoShare，以及和泰車旗下的iRent，台灣共享機車市場真能有足夠的胃納空間嗎？且市場傳出，深耕共享領域多年的iRent將逐步退出共享機車市場，到底要如何看待此一市場發展？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。