輝達台灣總部難解…新北市接棒？蔣萬安這麼說

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，目前卡關，若北市做不下去，新北可接棒。台北市長蔣萬安今表示，北市就是2個方案。

新北市長侯友宜昨在議會施政報告時表示，當然要爭取輝達來新北市，已經規畫林口A9站兩塊地，若北市做不下去，新北可接棒。

蔣萬安上午參加百齡抽水站新建工程開工動土典禮，媒體詢問輝達怎麼解？現在新北也虎視眈眈，會極力爭取。蔣萬安說，他已經說過目前很清楚，就是2個方案「我們也都跟輝達一直保持密切的聯繫。」