台美晶片製造五五分 美專家：理想化目標需耗費多年

中央社／ 華盛頓1日專電
華府智庫全球台灣研究中心（GTI）1日舉辦2025年會，哈德遜研究所國際經濟專家華特斯（左2）、台灣前經濟部政務次長陳正祺（右2）出席美台貿易及科技政策場次。中央社
美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，引發關注。美經濟專家今天受訪表示，這個想法目前看起來更像一種理想化的目標，希望有更多的國內製造，但要能擴增新廠房來生產晶片，需要花上好幾年的時間。

盧特尼克（Howard Lutnick）9月底受訪時，重申將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造五五分的構想，也就是美台生產各半。他還拋出「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。

對此，哈德遜研究所國際經濟專家華特斯（RileyWalters）今天在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）2025年會場邊接受中央社記者訪問表示，這個想法目前其實更像一種理想化的目標，要能擴增新廠房來生產晶片，需要花上好幾年的時間。

他認為，在目前川普政府的想法裡，朝此方向邁進是理想的，他們也許不會強硬要求達到50%，但至少想要傳達的訊息是，「希望有更多的國內製造」。隨著台積電在美國的新廠未來幾年陸續投產，美國國內的晶片產量會逐步增加。

華特斯指出，建造一座晶圓廠需要花上好幾年的時間，而晶片需求會持續急遽成長，特別是在人工智慧（AI）發展的驅動下；要單靠新設廠房來滿足晶片需求成長，幾乎是不可能的。

他表示，在未來幾年，美國將有新廠房上線、更多國內生產，「但距離達到50%的水準還差得很遠。」

行政院副院長鄭麗君日前再度赴美磋商對等關稅，並於1日凌晨自美國返台。她受訪表示，談判團隊從未做出晶片製造五五分的承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。

華特斯今天下午出席GTI年會美台貿易及科技政策場次時表示，台灣是美國在AI發展方面非常重要的夥伴，AI需求推動貿易逆差，「未來還會持續下去」。

在台美協議方面，他認為，很大一部分與川普政府的優先事項有關，包括再工業化，有更多對美投資、企業赴美設廠，以及關稅收入、減少貿易逆差。台美雙方都希望能達成協議。

同場的前經濟部政務次長陳正祺表示，美國的232調查本身就代表川普政府的產業政策，這些調查涵蓋的領域正是川普政府希望提升、振興製造能力，以強化經濟安全的重點。

他指出，232調查涉及造船、汽車、汽車零件、鋼鐵、木材、製藥、重型卡車、關鍵材料及商用飛機等產業，推測美國政府已有鎖定的合作夥伴。例如，韓國會協助造船，台灣企業則會在半導體方面提供協助。

美國的232調查是依據1962年貿易擴張法第232條規定（Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962），調查特定進口品是否影響美國國家安全。

此外，陳正祺觀察，對美國來說，關稅被視為一種工具，「既是經濟工具，也是政治工具」，用以迫使對方坐上談判桌。談判可能會在川普整個任期內持續不斷，「因此，這種不確定性將是企業必須面對的」。

美國商務部 晶片 川普

