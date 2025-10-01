六都Q3房市交易 8年新低

政府對房市「開水龍頭」的效應尚未顯現，六都房市交易量持續走低。根據六都地政局最新公布的資料，第三季建物買賣移轉棟數僅五點二萬棟，不僅較去年同期衰退三成，更創下近八年以來的同期新低。

展望後市，房仲業者說，第四季邁入房市傳統旺季，但利率高檔、新青安效應遞減，加上買賣雙方價格落差大，成交動能難以放量；若無重大利多，今年移轉量恐較去年減少逾兩成，市場面臨「廿七萬棟保衛戰」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，今年股市一度衝上兩萬六千點，但房市交易並未出現同步熱絡，第三季表現依舊平淡。不過，近月交易量已不再持續破底，顯示市場有築底跡象，加上新青安政策的放寬，對部分區域確實帶來正面效果。他說，年底央行的政策走向將是觀察房市能否回穩的關鍵。

觀察九月數據，六都建物買賣移轉棟數合計一點六萬棟，較去年同期減少三成，其中台北市年減百分之廿一點四，新北市大減百分之卅八點三，桃園市下滑百分之十五點四，台中市減少百分之廿八點五，台南市與高雄市分別下滑百分之卅二及卅五。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房市交易與登記有一個月左右的時間差，九月的建物買賣移轉棟數反映的是八月至九月初的市況，原本就是淡季，加上少了新屋交屋潮挹注，交易自然轉淡。

若拉長時間來看，今年一至九月六都交易量僅十五點一八萬棟，年減百分之廿七點九，是一九九九年有紀錄以來的第四低水準，僅高於二○一五年至二○一七年。

陳金萍說，政策鬆綁有助於緩解資金壓力，但是否能轉化為實際成交仍待觀察，且市場普遍預期房價仍有下修空間，屋主若能適度調整售價，才有助於縮小買賣雙方的價格落差，加快成交。

不動產產業者指出，雖然交易量探底，但自住需求穩健存在。若國內經濟環境未出現重大變化，第四季在政策效應逐步發酵下，年底檔期仍有望帶來小幅回升。整體來看，房市正處於「量縮盤整、政策觀望」階段。