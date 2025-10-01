9月PMI 台灣連4個月緊縮

中經院昨發布九月經季節調整後的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），受美國對等關稅持續發酵，加上國際景氣仍充滿不確定性影響，微幅回升至四十八點三，仍低於榮枯線五十，連續四個月呈現緊縮，顯示廠商信心維持保守。專家研判，關稅衝擊在各種因素交互影響之下，應該要到明年第一季才會逐步顯現。

中經院指出，九月的ＰＭＩ組成五項指標中，新增訂單指數與未來六個月展望指數連續六個月呈現緊縮，但速度趨緩，而相對落後反應的人力僱用指數呈現緊縮加快走勢，且電子暨光學等六大產業自二○二三年十月以來首次全數回報人力僱用為緊縮。中經院副院長陳信宏說，這顯示廠商信心不足。

美國總統川普八月七日實施對等關稅，九月是首度涵蓋完整一個月的製造業ＰＭＩ數據。亞洲國家不僅台灣續呈萎縮，標普全球數據顯示，馬來西亞、日本和菲律賓製造業ＰＭＩ都低於五十，泰國和南韓反呈現擴張。

日本因產出和新訂單大幅下滑，製造業ＰＭＩ下滑幅度創六個月最大，從八月的四十九點七降至四十八點五。南韓製造業則出現今年一月來首次擴張，ＰＭＩ升至五十點七，主要受惠於新訂單回升，加上就業改善。

此外，漢堡商業銀行與標普全球編纂的數據顯示，歐元區九月製造業ＰＭＩ從八月的五十點七下滑至四十九點八，為二○二二年來首次跌破榮枯線。

國內的九月ＰＭＩ方面，從產業別來看，交通工具（四十一點一）、食品紡織（四十一點三）仍在谷底徘徊；電子暨光學（四十八點八）雖有ＡＩ熱潮支撐，但尚未擺脫緊縮；電力暨機械設備（五十點八）則因ＡＩ電力需求與電纜訂單回溫，成為唯一回到擴張區間的產業。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，目前「凡與ＡＩ沾上邊的產業」幾乎全面受惠，包括晶片、伺服器、重電等，但石化、汽車、工具機等傳產則比較辛苦。中經院副研究員陳馨蕙則說，九月ＰＭＩ持續緊縮，主因是國際景氣不確定性持續，業者信心低迷，因而採取保守策略，不做任何重大決策。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，初步判斷，關稅衝擊在各種因素交互影響之下，應該要到明年第一季才會逐步顯現。而除了關稅，川普保護主義也將掀起蝴蝶效應，各國會有對應措施，這麼多變數並存，導致廠商現在難以預測（forecast），只能即時預報（nowcasting）。