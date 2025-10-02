關稅衝擊 台灣製造業PMI連四月緊縮

美國對等關稅持續發酵，加上國際景氣仍充滿不確定性，台灣製造業景氣延續低迷，學者昨（1）日分析，產業表現分化愈加明顯，一方面AI相關產業全面受惠，但傳統產業陷入明顯衰退，中經院發布的台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連四月緊縮，廠商信心仍持續保守。

標普全球發布9月台灣製造業PMI下滑至46.8，較前一個月的47.4再走低；中經院發布的台灣製造業PMI為48.3，則是連四月緊縮。

中經院副院長陳信宏分析，製造業新增訂單與未來六個月展望已連六月緊縮，人力僱用更首次出現六大產業全數緊縮，廠商信心不足。

產業別來看，交通工具、食品紡織仍在谷底徘徊；電子暨光學雖有AI熱潮支撐，但尚未擺脫緊縮；電力暨機械設備則因AI電力需求與電纜訂單回溫，成為唯一回到擴張區間的產業。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，目前「凡與AI沾上邊的產業」幾乎全面受惠；相對地，船廠、石化、汽車、工具機及製藥則因關稅與政策變動承受壓力，尤其製藥市場在美國新規下更陷入混亂。

簡錦漢提醒，AI雖短期紅火，但背後也隱藏過度投資風險，例如OpenAI與供應鏈巨額投資可能形成「上下游互相加碼」循環，若市場出現風吹草動，恐放大泡沫效應。