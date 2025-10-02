關稅衝擊 台灣製造業PMI連四月緊縮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

美國對等關稅持續發酵，加上國際景氣仍充滿不確定性，台灣製造業景氣延續低迷，學者昨（1）日分析，產業表現分化愈加明顯，一方面AI相關產業全面受惠，但傳統產業陷入明顯衰退，中經院發布的台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連四月緊縮，廠商信心仍持續保守。

標普全球發布9月台灣製造業PMI下滑至46.8，較前一個月的47.4再走低；中經院發布的台灣製造業PMI為48.3，則是連四月緊縮。

中經院副院長陳信宏分析，製造業新增訂單與未來六個月展望已連六月緊縮，人力僱用更首次出現六大產業全數緊縮，廠商信心不足。

產業別來看，交通工具、食品紡織仍在谷底徘徊；電子暨光學雖有AI熱潮支撐，但尚未擺脫緊縮；電力暨機械設備則因AI電力需求與電纜訂單回溫，成為唯一回到擴張區間的產業。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，目前「凡與AI沾上邊的產業」幾乎全面受惠；相對地，船廠、石化、汽車、工具機及製藥則因關稅與政策變動承受壓力，尤其製藥市場在美國新規下更陷入混亂。

簡錦漢提醒，AI雖短期紅火，但背後也隱藏過度投資風險，例如OpenAI與供應鏈巨額投資可能形成「上下游互相加碼」循環，若市場出現風吹草動，恐放大泡沫效應。

AI 製造業

延伸閱讀

台美關稅衝擊！ 中市117家廠商放無薪假、半個月增18家

休戰期成常態？美貿易代表稱對陸關稅55%是「良好狀態」

關稅衝擊急遽加深 機械公會理事長：不確定因素還看不到改變

美喆強調SPC石塑地板不受美國進口家具25%關稅影響 突顯產品優勢

相關新聞

日本工商會發表白皮書 籲政府穩定兩岸關係

台北市日本工商會昨天發布「二○二五年白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特別的...

9月製造業PMI 台灣連4個月緊縮

中經院昨發布九月經季節調整後的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），受美國對等關稅持續發酵，加上國際景氣仍充滿不確定性影響，微...

退休基金8月大賺3,325億 前八月收益率達5%

8月台股交投熱絡，三大政府退休基金跟著大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，8月合計大賺3...

關稅衝擊 台灣製造業PMI連四月緊縮

美國對等關稅持續發酵，加上國際景氣仍充滿不確定性，台灣製造業景氣延續低迷，學者昨（1）日分析，產業表現分化愈加明顯，一方...

新制勞退每人帳面分紅1.7萬

勞動基金運用局昨（1）日公布，新制勞退前八月賺2,237.6億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均...

8,505人 無薪假衝一年半高點

勞動部昨（1）日公布，實施減班休息（無薪假）企業共398家、8,505人，較9月中旬增加65家、1,171人，實施人數是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。