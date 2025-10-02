新制勞退每人帳面分紅1.7萬

勞動基金運用局昨（1）日公布，新制勞退前八月賺2,237.6億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面分紅約1.7萬元。

勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數平均分配。不過勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可領出勞退帳戶金額。

勞金局表示，新制勞退每年計算盈虧分配，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，會密切掌握全球政經情勢，強化基金運用效能。

截至8月，新制勞退基金規模4兆8,492億元，收益率4.78%；舊制勞退基金規模為1兆374.5億元，收益率達8.19%；勞保基金規模為1兆2,167.8億元，收益率達4.27%。

8月勞動基金大賺，9月獲利是否有機會再刷新高，勞金局副局長劉麗茹說，金融市場相關指標顯示，9月數據沒有比7、8月好，因此單月收益刷新紀錄機會不高。