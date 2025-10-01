日本工商會發表白皮書 籲政府穩定兩岸關係

台北市日本工商會昨天發布「二○二五年白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特別的是，白皮書首度納入兩岸關係，直言地緣政治風險已成外商投資台灣的重要考量，日本工商會呼籲政府正視並改善。

日本工商會昨發表二○二五年對台灣政府政策建言白皮書，為實現「台日無縫合作並共同發展經濟」願景，提出四點建議，包括優化投資環境，呼籲政府解決缺電、缺人才、缺工問題，建立穩定兩岸關係與國內情勢，並建構開放且韌性的資本市場；白皮書由理事長相馬伸一郎遞交給國發會主委葉俊顯。

白皮書指出，近年台灣陸續興建許多ＡＩ資料中心及半導體製造廠，預估用電需求將大增，但目前所有核電廠均處於停止運轉狀態，且再生能源的增加也須強化輸配電網韌性，商會雖了解邁向脫碳的必要性，仍強烈請求台灣政府能考量現實問題，對於供電穩定性盡速且徹底採取因應措施。

兩岸關係影響外商投資

至於首次納入的兩岸關係，白皮書提到，中國大陸近年提高部分台灣產品關稅，並頻繁進行軍事演習，導致台海局勢日益緊張，企業普遍視為重大投資風險，若兩岸關係持續惡化，將直接影響外商在台投資意願，因此呼籲政府建立安全、穩定的對外環境，降低政治風險，讓企業能專注於長期事業規畫。

相馬伸一郎表示，所有工商會會員的總公司都在日本，而會員企業也都會有疑問，如果「台灣有事」會如何？因此會員企業也都在進行「台灣有事」的評估，這次把兩岸關係納入白皮書中，也是希望台灣政府能夠重視這個議題。

相馬伸一郎也說，目前台灣處於「朝小野大」的情況，今年也舉辦罷免立委投票，很多事情是中央說可以，但是到了地方又不行，這對於日本企業來說比較頭痛與傷腦筋。

針對日本工商會關切的供電穩定議題，經濟部昨天沒有回應。代表政府接下白皮書的葉俊顯致詞表示，白皮書建言與國發會正積極推動的「ＡＩ新十大建設」、「均衡台灣六大區域產業生活圈」、「創新創業雨林生態系」及完善攬才法制等核心政策高度契合，國發會將持續協調相關部會加強與商會的對話，營造友善的投資與經商環境。

日本工商會統計，台灣去年對日投資金額約五十五億美元、日本對台投資約四點五億美元。日本工商會指出，雖然近年台日貿易金額增加，但占雙方貿易總額比率仍未達百分之十，為了進一步加強台日間經濟關係，針對汽車零件、日本酒或燒酎等部分酒類商品，提出免徵關稅建議。