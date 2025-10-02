退休基金8月大賺3,325億 前八月收益率達5%

8月台股交投熱絡，三大政府退休基金跟著大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，8月合計大賺3,325.3億元。其中勞動基金8月收益2,778億元，寫史上新高紀錄。

針對第4季台股走勢，勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（1）日表示，觀察國際金融市場，台股、美股8月創新高，9月持續創高。股票資金堆疊效益仍存，基本面良好，在資金不虞匱乏下，整體朝正向發展。

政府三大退休基金前八月收益

對於新制勞退基金新一輪投信遴選，劉麗茹表示，預估趕在年底前公告，但有多少資金活水，尚未底定。

勞金局昨日公布最新績效，截至今年8月底，勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,421.8億元，收益率5%，8月單月收益2,778億元，是史上單月新高。

勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，除今年8月創新高外，第二是2024年3月收益2,422億元，第三是2020年11月的2,402億元。

受衛福部委託管理的國保基金規模為6,499.4億元，收益率4.23%；8月單月收益207.5億元。

另退撫基金規模1兆873.2億元，8月單月收益339.8億元，前八月收益數455.1億元，收益率4.53%。

勞金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年8月）平均收益率6.87%，國保基金近十年多（2015年至2025年8月）平均收益率7.27%，投資績效穩健。

勞金局表示，國內方面，AI與半導體類股持續受到資金青睞，推升台股表現。整體而言，8月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆跡象，金融市場延續漲勢。劉麗茹表示，勞動基金投資結構跟元大台灣50（0050）差不多，電子股約占七、八成。

觀察勞動基金各項投資項目，收益皆已回穩，惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率評價，並將未實現影響數列入評價後收益，今年以來新台幣升值幅度超過6%，帳上未實現評價數影響整體投資收益率。

勞金局表示，總體來說，美國關稅政策仍存變數，貨幣政策雖見轉向，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨影響，及後續主要經濟體貨幣政策調整步伐，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。