8,505人 無薪假衝一年半高點

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部1日公布，實施減班休息（無薪假）。聯合報系資料照
勞動部昨（1）日公布，實施減班休息（無薪假）企業共398家、8,505人，較9月中旬增加65家、1,171人，實施人數是逾一年半來新高，無薪假人數增速雖有趨緩，但仍在相對高點。

又以製造業最嚴重，共327家、8,070人放無薪假，較前一期增加1,200人；廠商通報受美國關稅影響而實施減班休息，共310家、7,755人，較前一期增加1,509人。

對等關稅以來實施無薪假情況
勞動部表示，通報減班休息的企業，有九成是50人以下；另規模比較大、100人以上企業，有19家、2,980人，占全體人數35%。這期有兩家新通報廠商，規模100人以上，其中一家是製作汽車零件，通報183人，月休三天；另一家是製作運輸零件，通報341人，月休八天。

勞動部解釋，這兩家廠商都是受美國關稅影響，而實施減班休息，因客戶訂單仍持續觀望，目前先調整人力。

勞動部表示，從美國4月初提出對等關稅政策至今，減班休息人數增加，仍集中在製造業。內需型產業成長幅度沒有像製造業這麼明顯，甚至微幅減少。

勞動部表示，這一期另有16家企業，均為製造業，減班休息屆期不再實施或提前終止，有573名員工恢復原本工時。

其中，有12家是因為實施到9月30日為止，廠商評估認為無須再往後延；另外四家因為訂單回穩，原預計實施至11月，但決定提前終止。各行業狀況不一，有好有壞。

