產業鏈結高峰論壇落幕 台菲簽供應鏈對接MOU

中央社／ 台北1日電

經濟部產業發展署、全國工業總會今天在馬尼拉與菲律賓商工總會共同主辦第9屆「2025台灣菲律賓產業鏈結高峰論壇」，促成台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）與菲律賓半導體暨電子產業協會（SEIPI）簽署合作備忘錄（MOU），共同推動綠色製造與永續供應鏈對接。

產業發展署透過新聞稿表示，除了雙方供應鏈對接合作備忘錄外，本次論壇還促成2項MOU的簽署，包含邰利股份有限公司與Proud Ocean Corporation結合冷鏈物流與水產養殖業者，提升漁產品在供應鏈中儲放與流通的品質。

以及中華經濟研究院與雅典耀大學經濟研究發展中心共同推動與深化台菲未來合作方向與研究計畫，強化雙邊學術與智庫交流。

產發署指出，這些合作備忘錄的簽署，將有助於推動台菲雙方在綠色製造、冷鏈技術和學術交流等領域的深入合作。

產發署表示，論壇主題以「AI創新應用」為核心，邀請台灣AI創新應用聯盟顧問邱全成、台灣冷鏈協會執行長林怡睿、中華經濟研究院博士吳玉瑩，以及資拓宏宇國際股份有限公司處長王正宇等多位專家，就資訊電子、冷鏈物流、創新技術及工業區等議題進行專題演講，探討產業數位轉型與升級路徑。

此外，台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）也首度與菲律賓半導體暨電子產業協會（SEIPI）共同舉辦產業交流洽談會。活動邀集台菲共20家代表性廠商，針對電子零組件、系統整合及AIoT應用等領域進行一對一洽談，建立具體且長期的商業夥伴關係。

