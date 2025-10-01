櫃買攜手上櫃家族助創業 「創業家講座」迴響熱烈

全臺最大規模的創業盛事「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」於今年8月底啟動，國家發展委員會與創投公會為展現台灣新創能量的旺盛活力，並協助新創發展，特別舉辦該活動。櫃買中心與上櫃家族的成員亦共襄盛舉，於每場「創業家講座」中分享創業經驗。10月1日於高雄成功物流園區國際會議廳接力舉辦系列第三場講座，現場吸引逾400名創業家夥伴參加，場面相當熱絡。

櫃買中心副總經理涂月憲表示，臺灣中小企業家數占全體企業的98%以上，在政府創新創業政策的推動下，臺灣的新創環境蓬勃發展。新創成功的關鍵條件除必須洞察市場需求及掌握市場時機外，更需要資本市場的支持。櫃買中心自成立以來，便肩負著支持中小微企業與新創公司發展的使命，為往下扎根，在今年1月9日推出「創櫃板Plus」新制，提供中小企業更便捷的申請流程、更多元的創新評估、更豐富的輔導課程及更吸睛的媒合活動，讓新創企業能提早進入資本市場，將無限的可能化為現實，並有機會發光發熱。

本次「創業家講座」邀請到光焱科技董事長柯歷亞及路易莎咖啡董事長黃銘賢來分享創業經驗，這兩公司都是櫃買家族的成員。光焱科技主要專注於半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測儀器研發，依據客戶需求提供各種模擬光源及最佳光電測試解決方案。另路易莎公司是臺灣最大的本土連鎖咖啡店。柯歷亞表示，企業營運的重心還是在專注本業，做好他該做的事情，才能走得長遠。另黃銘賢則表示，創業遇到問題時，最重要的是要正向思考，只要能堅持夢想，做他熱愛的事情，全宇宙都會來幫助他。

在這個快速變動的時代，創新不再只是企業成長的選項，而是生存的必要條件。櫃買中心期望所有充滿熱情、懷抱夢想的創業家夥伴們，透過國家發展委員會這次的創業選拔與培訓機制，能吸取成功企業之創業契機與經營經驗，並有機會從產業中的「隱形冠軍」邁向「明日之星」。