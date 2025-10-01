交通部公布駕照管理三策略 70歲以上繳回駕照最高每月可領1500元

交通部公路局1日公布「駕照管理三策略」，預計2026年1月起上路，將分階段推動17項改革制度，其中主要也針對高齡換照制度全面改善，像是滿75歲以上將新增免費安全教育課程、危險感知體驗、肇事者自費實地訓練，另針對70歲以上繳回駕照高齡者，將提供補助TPASS乘車優惠回饋（包括計程車），回饋50%金，最高上限1,500元。

公路局指出，將就三大面向改革駕照管理制度，包括加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，總共研議9項方案，依方案特性，將於2026年1月起上路分階段推動17項改革措施，完備國內駕駛人管理及關懷制度，加強取得駕駛執照所應具備的法令遵循及駕駛道德鑑別度，以幫助達成每年降低7%死亡人數的道安防制目標。

根據公路局本次研議規劃完備的駕照管理制度改革方案，首先是考照制度，從源頭檢討現行考照制度，未來會提高筆試鑑別度，汽、機車筆試題型取消是非題，皆改為選擇題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題、提高機車筆試危險感知及情境題比例，以確實鑑別對道路環境可能存在危險的感知及提升因應駕車風險之能力。

路考部分則針對停讓項目，新增要求考驗動作，如小型車增加視野死角確認考驗項目、大型車增加指差確認等，確實從源頭養成以人為本的駕駛觀念及道德。未來亦會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練；實施機車道路駕駛訓練及考驗。

第二，回訓制度，要幫助違規駕駛人矯正違規行為，強化違規者的安全駕駛意識。新增3項特定違規行為：「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，即時矯正錯誤駕駛觀念。

另針對重大違規再犯危害道路安全者，新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」，針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數，深化安全認知；另外，吊銷駕照禁考3年以上之駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

第三高齡換照制度，以關懷高齡者安全駕駛為目的，並非禁止長輩開車，而是在滿70歲後，於換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，讓長輩能安全駕駛。公路局將透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲；至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

為了滿足高齡者外出行的需求及減輕交通支出負擔，針對70歲以上繳回駕照之高齡者，將提供補助TPASS乘車優惠回饋（包括計程車），持續透過公運計畫經費，協助及輔導地方政府完善公共運輸路網，與提升偏鄉公共運輸服務，確保高齡者移動權益。公路局說明，回饋方式持地方政府核發敬老卡或社福卡搭乘公共運輸，公路局就會在事後給予50％回饋金，補助敬老卡電子錢包乘車支出金額，每月最高上限1,500元。

公路局強調，駕照管理三大策略改革措施是希望把安全變成我們的習慣，把停讓變成我們的安全文化，以「人本交通」為核心理念，置入改革養成駕駛人具備正確駕駛觀念與道德、主動停讓文化及安全駕駛能力為目的，讓考照更有鑑別度、透過回訓更強化違規駕駛者的安全駕駛意識、藉由換照分級關懷讓高齡者可以更安全適性的開車及騎車，同時提供高齡更友善的公共運輸使用環境，使不同年齡層的駕駛人都可以安全及正確的開車及騎車，整體降低道路交通風險，全面性的提升國內道路交通安全。