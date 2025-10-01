創業大聯盟競賽點燃新竹創業能量 清交科創菁英分享經驗

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主辦的「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」9月30日移師新竹，在清大旺宏館國際會議中心舉辦第二場「創業家講座」，與會者一同合影 。圖／創投公會提供
國發會主辦的「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」9月30日移師新竹，在清大旺宏館國際會議中心舉辦第二場「創業家講座」，與會者一同合影 。圖／創投公會提供

國發會主辦的全台最大規模創業盛事—「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」昨（30）日移師新竹清華大學旺宏館國際會議中心舉辦第二場「創業家講座」。創投公會理事長邱德成指出，這次競賽規劃六都與非六都分組，讓更多具潛力的地方團隊有機會被看見，期許未來能透過創投資源，鏈結校園、產業與資本市場，將新竹的創新能量推向國際，成為台灣邁向全球舞台的重要引擎。

國發會副主任委員詹方冠致詞時說，「創業大聯盟競賽」的初衷在於推動全國均衡的創業氛圍，無論深科技或民生應用，都是台灣產業升級的重要動能。他指出，本次競賽政府也將透過國發基金及多項專案基金，持續陪伴新創成長，並協助進軍國際。詹方冠強調，創業雖是長遠挑戰，但政府會是創業者最堅實的夥伴。

清大校長高為元表示，一個充滿活力的科技生態系需要市場、制度、基礎建設、資本、人才與創業精神六大要素，在政府與資本市場支持下，清大將持續培育創新人才，成為推動台灣新創能量的重要基地。

本次新竹場創業家講座邀請力旺電子董事長徐清祥及群聯電子創辦人暨執行長潘健成，以親身經歷分享創業歷程。徐清祥以「寧可做過後悔，也不要後悔錯過」勉勵創業者勇於嘗試，同時提醒高科技新創除了研發，更須掌握市場需求與商品化，持續創新才能在國際競爭中站穩腳步。潘健成則指出，群聯自創立以來始終堅持以創新解決問題，尤其在 AI 浪潮下，更要勇於找出切入點，化挑戰為商機。兩位企業領袖不僅是清交校友的驕傲，更以自身故事激勵現場創業者勇敢逐夢。

在座談中，漸強實驗室執行長薛覲及Firstory執行長于子軒，分別從AI行銷與Podcast平台經驗出發，分享如何建立策略方向並組建關鍵團隊。薛覲強調抓住市場紅利、專注解決真實問題可逐步打造核心價值；于子軒則強調人才選擇的重要性：「願意解決現實問題的人，才是早期團隊最珍貴的資產。」兩位的分享凸顯了在創業過程中，堅持與信任的重要性。

創投公會表示，「創業家講座」系列活動後續將陸續於全台各地登場，每場皆邀請不同領域創業家分享經驗，期待更多懷抱夢想的創業者加入，一同為台灣新創注入源源不絕的動能。歡迎有志創業者至計畫官網(https://startup.asvda.org.tw/)瞭解詳情，或搜尋「創業大聯盟競賽」。

創業 創投 大聯盟

