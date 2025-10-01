日工商會關切缺才缺工 國發會加速完成攬才專法子法

台北市日本工商會今天發表2025年政策建言白皮書，關切國內缺才缺工問題。國發會主委葉俊顯表示，國發會研擬「外國專業人才延攬及僱用法」修正案已於8月經立法院三讀通過，將加速完成相關子法與配套措施，深化企業人才往來。

台北市日本工商會今天發表2025年對台灣政府政策建言白皮書，就優化投資環境、推動產業合作、深化人才交流及完善行政制度等面向提出多項建議，白皮書由理事長相馬伸一郎遞交給葉俊顯。

葉俊顯致詞表示，2025白皮書以「台日無縫合作並共同發展經濟」為願景，其中許多議題與政府施政方向一致，並與國發會正積極推動的「均衡台灣6大區域產業生活圈」、「AI新10大建設」、「完善攬才法制」及「建構創新創業雨林生態系」等核心政策相契合，希望能為台日夥伴創造更優質的合作空間。

在產業發展及推動產業合作部分，葉俊顯指出，總統賴清德上任後聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等「5大信賴產業」布局全球。另為強化AI產業的推動，政府刻正推動「AI新10大建設」，並以「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基礎建設」為主軸，盼帶動產業以AI提升價值與競爭力，解決少子化、勞力短缺挑戰，並將AI作為帶動經濟成長下一個重要引擎。

葉俊顯強調，台灣與日本在全球科技供應鏈中具有關鍵地位，相信在共同努力下，建立更緊密的夥伴關係，一起推動半導體、人工智慧、新能源等關鍵領域發展，打造可信賴且具韌性的「民主非紅供應鏈」。

深化企業人才往來方面，葉俊顯表示，為積極應對國際人才競爭及產業發展需求，國發會研擬「外國專業人才延攬及僱用法」修正案已於8月經立法院三讀通過。相關規定放寬應可提高外國人才來台誘因及企業聘僱意願。國發會將加速完成相關子法與配套措施，並持續由Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心協助國際人才落地台灣。

至於如何促進台日間觀光與人員交流，葉俊顯說，「觀光立國」是賴總統的施政目標，政府近期推動「Tourism 2030」方案，積極推動觀光產業數位化及資源整合，實現2030年觀光產值達兆元目標。日本向來是台灣重要的觀光市場，政府將持續藉由美食文化行銷、推廣修學旅行及深度文化體驗等，吸引更多日本旅客來訪。