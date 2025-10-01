快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

日工商會關切缺才缺工 國發會加速完成攬才專法子法

中央社／ 台北1日電

台北市日本工商會今天發表2025年政策建言白皮書，關切國內缺才缺工問題。國發會主委葉俊顯表示，國發會研擬「外國專業人才延攬及僱用法」修正案已於8月經立法院三讀通過，將加速完成相關子法與配套措施，深化企業人才往來。

台北市日本工商會今天發表2025年對台灣政府政策建言白皮書，就優化投資環境、推動產業合作、深化人才交流及完善行政制度等面向提出多項建議，白皮書由理事長相馬伸一郎遞交給葉俊顯。

葉俊顯致詞表示，2025白皮書以「台日無縫合作並共同發展經濟」為願景，其中許多議題與政府施政方向一致，並與國發會正積極推動的「均衡台灣6大區域產業生活圈」、「AI新10大建設」、「完善攬才法制」及「建構創新創業雨林生態系」等核心政策相契合，希望能為台日夥伴創造更優質的合作空間。

在產業發展及推動產業合作部分，葉俊顯指出，總統賴清德上任後聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等「5大信賴產業」布局全球。另為強化AI產業的推動，政府刻正推動「AI新10大建設」，並以「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基礎建設」為主軸，盼帶動產業以AI提升價值與競爭力，解決少子化、勞力短缺挑戰，並將AI作為帶動經濟成長下一個重要引擎。

葉俊顯強調，台灣與日本在全球科技供應鏈中具有關鍵地位，相信在共同努力下，建立更緊密的夥伴關係，一起推動半導體、人工智慧、新能源等關鍵領域發展，打造可信賴且具韌性的「民主非紅供應鏈」。

深化企業人才往來方面，葉俊顯表示，為積極應對國際人才競爭及產業發展需求，國發會研擬「外國專業人才延攬及僱用法」修正案已於8月經立法院三讀通過。相關規定放寬應可提高外國人才來台誘因及企業聘僱意願。國發會將加速完成相關子法與配套措施，並持續由Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心協助國際人才落地台灣。

至於如何促進台日間觀光與人員交流，葉俊顯說，「觀光立國」是賴總統的施政目標，政府近期推動「Tourism 2030」方案，積極推動觀光產業數位化及資源整合，實現2030年觀光產值達兆元目標。日本向來是台灣重要的觀光市場，政府將持續藉由美食文化行銷、推廣修學旅行及深度文化體驗等，吸引更多日本旅客來訪。

葉俊顯 國發會 日本

延伸閱讀

台南市府攜手虎航 擬年底首航日本熊本、沖繩

日商白皮書首度提到兩岸議題 籲強化供電、加快台灣綠色轉型

8月景氣燈號連4綠 國發會：景氣穩定成長

新竹縣客運缺工 徐欣瑩爭取補助3490萬 穩定公車營運

相關新聞

工研院領十家智慧醫療廠商赴日 攜手OLBA集團啟動亞太跨國合作動能

為加速臺灣智慧醫療科技布局亞太市場，在經濟部產業技術司補助下，工研院1日率領10家臺灣智慧醫療及醫材廠商，首度於「202...

交通部公布駕照管理三策略 70歲以上繳回駕照最高每月可領1500元

交通部公路局1日公布「駕照管理三策略」，預計2026年1月起上路，將分階段推動17項改革制度，其中主要也針對高齡換照制度...

日本工商會向台遞交白皮書 兩岸關係首度納入、強烈請求供電穩定

日本工商會發布並向國發會遞交2025年「白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特...

創業大聯盟競賽點燃新竹創業能量 清交科創菁英分享經驗

國發會主辦的全台最大規模創業盛事—「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」昨（30）日移師新竹清華大學旺宏館國際會議中心舉辦第二...

影／日本工商會發布白皮書 指台灣缺電、缺工問題待解

台北市日本工商會今天發布2025年版「白皮書」，我方由國發會主委葉俊顯代表接下。白皮書延續去年的架構，提出包括去年度延續...

日本工商會提交白皮書 國發會：與日攜手打造民主非紅供應鏈

日本工商會發表2025年對台灣政府建言白皮書，並由國發會主委葉俊顯代表接受。葉俊顯在致詞時也表示，商會就優化投資環境、推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。