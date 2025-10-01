社宅包租代管五期計畫啟動！弱勢、長者、育兒家庭全面加碼

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中央社宅第五期計畫精進方案比較表。國住都提供
中央社宅第五期計畫精進方案比較表。國住都提供

「中央社會住宅包租代管第五期計畫」1日正式啟動，服務範圍從過去的8縣市擴大到全台19縣市，並有118家租賃住宅服務業者參與。國家住都中心表示，這一期除了延續既有的租稅減免、費用補助及三年服務等措施外，更針對弱勢族群、長者、身障者及婚育家庭推出新加碼，包括每年最高6,000元的「育兒安全設施補助」，希望讓租屋家庭能夠獲得更多元且安心的居住選擇。

國住都指出，自2020年推動「社會住宅包租代管公會版計畫」以來，截至2025年9月底，已在8縣市媒合11萬8,427戶，累計有效契約達7萬900戶，前四期計畫共照顧近7萬戶家庭，而第五期將在此基礎上擴大服務版圖，全面覆蓋全台大部分縣市。

為了讓更多租屋家庭受惠，第五期計畫提出三大精進措施。首先，在弱勢協助方面，將依據房客身分與需求，調整房東修繕補助及業者服務費，並允許房客一次簽訂最長3年的租期，以保障居住穩定；其次，新增「弱勢關懷獎勵金」，鼓勵業者與社政單位、民間團體合作，透過教育訓練提升社福量能；最後，針對長者與身障者推出「換居專案」，提供搬遷費、租金差額補助，以及業者開發費與修繕補助，滿足多元需求。

同時，為呼應內政部推動的「青年婚育租屋協助專案」，第五期也針對新婚家庭或育有未成年子女的申請人，額外提供「育兒安全設施補助」，補助項目包含防墜設施、防撞條、防燙圍欄與插座安全鎖等，每年最高6,000元，協助家長打造友善的育兒租屋環境。

國住都強調，社會住宅包租代管的核心精神，就是讓更多有需求的家庭，無論是在養兒育女的階段，或是面臨弱勢挑戰時，都能獲得安全、穩定、可負擔的居住支持。

社宅包租代管計畫將涵蓋全台19個縣市，圖為台北市萬華區「萬華安居」社會住宅。國住都提供
租屋 身障者 社會住宅

