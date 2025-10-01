日商白皮書首度提到兩岸議題 籲強化供電、加快台灣綠色轉型

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北市日本工商會1日向國發會遞交2025年「白皮書」，對台灣能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿提出多項建言。值得注意的是，此次白皮書首度納入兩岸關係，直指地緣政治風險已成外商投資台灣的重要考量，呼籲政府正視並改善。

白皮書指出，日商長期積極投資台灣，帶動貨物、資金與人員交流，但台灣投資環境仍存在多重不確定因素。缺電、缺工、缺人才問題不僅衝擊產業運作，更使外商投資決策趨於保守。尤其在AI資料中心與半導體新廠持續擴建下，用電需求快速攀升，供電穩定性成為企業經營的首要前提。

白皮書強調，台灣所有核電廠停運的情況下，政府雖積極推動太陽光電與離岸風電，但進展有限。2025年1至5月再生能源比重僅13.5%，距離2030年27%至30%的官方目標差距仍大。除需加快建置外，隨著再生能源占比提升，輸配電網負載亦將加重，政府必須同步強化電網韌性，確保穩定供電。工商會直言，企業理解邁向脫碳的必要性，但仍強烈要求台灣政府務實考量現實挑戰，徹底解決供電穩定問題。

在兩岸關係上，工商會首次將此議題納入白皮書。報告提到，中國大陸近年提高部分台灣產品關稅，並頻繁進行軍事演習，導致台海局勢日益緊張，企業普遍視為重大投資風險。白皮書提醒，若兩岸關係持續惡化，將直接影響外商在台投資意願。工商會呼籲政府建立安全、穩定的對外環境，降低政治風險，讓企業能專注於長期事業規劃。

國際經貿合作方面，白皮書建議台日政府應加快簽署全面經濟夥伴協定，推動雙邊貨物流通免稅化，特別是在農產品等稅目上採取減免措施，以創造雙贏局面。同時，工商會再度表態支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並希望日本政府能積極協助推進，強化台灣融入區域經濟體系的步伐。

在淨零轉型議題上，工商會指出，台日雙方均以2050年達成淨零排放為共同目標，電力部門的綠色轉型（GX，Green Transformation）是關鍵。台灣的「2050淨零排放路徑」已將太陽能與風能定位為核心能源，日商也積極投入相關投資，雙方可共享建設與運用經驗，加速發展。同時，氫能、氨能發電，以及碳捕捉、利用與儲存（CCUS）等次世代能源技術，也具備廣大合作空間。

白皮書並提醒，台灣電力需求以工業用電為主，未來需進一步加強節能，甚至應具體訂定用電削減目標，搭配制度支援，才能與產業需求匹配。工商會期待政府積極引進日商的再生能源與節能技術，推動綠色合作，加速邁向脫碳社會。

工商會總結，投資並非單純資金投入，更是推動台日經濟合作的起點。唯有穩定供電、健全投資環境與安全國際局勢，方能提升外商信心。

報告呼籲，台灣政府應持續推動制度改革與政策精進，打造更具吸引力的投資環境，深化台日合作，迎向全球綠色轉型與供應鏈重組的挑戰。

