快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／日本工商會發布白皮書 指台灣缺電、缺工問題待解

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台北市日本工商會理事長相馬伸一郎（右）遞交白皮書給國發會主委葉俊顯（左）。記者林澔一／攝影
台北市日本工商會理事長相馬伸一郎（右）遞交白皮書給國發會主委葉俊顯（左）。記者林澔一／攝影

台北市日本工商會今天發布2025年版「白皮書」，我方由國發會主委葉俊顯代表接下。白皮書延續去年的架構，提出包括去年度延續的28項與今年新增的13項，共計41項「個別請求事項」。

工商會指出，日本企業在台灣進行經濟活動，時常會遇到各種難題、問題，實際上其中很多是因非必要性或過度的管制規定而造成的問題。希望透過白皮書與台灣政府溝通，期望逐步改善營商環境。工商會並在白皮書中提出政策建議，重點包括優化投資環境，解決缺電、缺才、缺工、穩定兩岸關係、推動行政與制度彈性，以及擴大產業合作和學生交流。

國發會主委葉俊顯致詞時表示，賴清德總統打造台灣成為智慧科技島的願景，推出AI新十大建設，未來也希望藉由科技解決人力缺乏、少子化問題。未來也會和日本在半導體、AI與新能源領域有更緊密的合作關係。

國發會主委葉俊顯表示，未來希望藉由科技解決人力缺乏、少子化問題。也會和日本在半導體、AI用新能源領域有更緊密的合作關係。記者林澔一／攝影
國發會主委葉俊顯表示，未來希望藉由科技解決人力缺乏、少子化問題。也會和日本在半導體、AI用新能源領域有更緊密的合作關係。記者林澔一／攝影
台北市日本工商會今天發布2025年版「白皮書」，我方由國發會主委葉俊顯（左）出席。記者林澔一／攝影
台北市日本工商會今天發布2025年版「白皮書」，我方由國發會主委葉俊顯（左）出席。記者林澔一／攝影

日本 國發會 葉俊顯

延伸閱讀

日本工商會提交白皮書 國發會：與日攜手打造民主非紅供應鏈

批賴清德勘災頻有白目冷血言行 卓榮泰：總統做得比我們都多

林岱樺籲請總統賴清德 對花蓮災區頒布緊急命令

遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

相關新聞

台經院發布8月製造業景氣燈號 續為代表景氣衰退的藍燈

台經院今日發布8月製造業景氣燈號，製造業景氣信號值由7月調整後的8.36分，上升0.88分至8月的9.24分，燈號仍為代...

勞動基金收益創單月史上最高！8月大賺2,700億元

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，...

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部今公布最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增...

輝達、新光人壽MOU到期 蔣萬安重申強調這「兩方案」給予協助

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）在9月30日到期，據了解，ＭＯＵ註明輝達能夠決定是否延期，且期限最多為三個月。至...

美關稅衝擊製造業…嘉縣減班休息人數184人 明年恐出現關廠歇業

美國8月7日起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業造成沉重壓力。嘉義縣勞...

影／日本工商會發布白皮書 指台灣缺電、缺工問題待解

台北市日本工商會今天發布2025年版「白皮書」，我方由國發會主委葉俊顯代表接下。白皮書延續去年的架構，提出包括去年度延續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。