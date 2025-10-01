影／日本工商會發布白皮書 指台灣缺電、缺工問題待解

台北市日本工商會今天發布2025年版「白皮書」，我方由國發會主委葉俊顯代表接下。白皮書延續去年的架構，提出包括去年度延續的28項與今年新增的13項，共計41項「個別請求事項」。

工商會指出，日本企業在台灣進行經濟活動，時常會遇到各種難題、問題，實際上其中很多是因非必要性或過度的管制規定而造成的問題。希望透過白皮書與台灣政府溝通，期望逐步改善營商環境。工商會並在白皮書中提出政策建議，重點包括優化投資環境，解決缺電、缺才、缺工、穩定兩岸關係、推動行政與制度彈性，以及擴大產業合作和學生交流。