日商白皮書出爐點名四大方向 葉俊顯：打造台日「無縫經濟圈」

台北市日本工商會1日向行政院國發會遞交2025年「白皮書」，提出深化台日經貿合作的政策建言。工商會指出，白皮書自2009年首度發表以來，今年已邁入第17年，內容由503家在台日企彙整，聚焦於營商環境改善、政策彈性與台日合作方向。對此，國發會主委葉俊顯表示，2025年白皮書以「台日無縫合作、共同發展經濟」為願景，聚焦於優化投資環境、推動產業合作、深化人才交流及完善行政制度，與政府施政方向高度一致。

今年白皮書的願景設定為「台日無縫合作並共同發展經濟」，並提出至2030年的三大數值目標，第一、貨物貿易額提升至歷史高點的1.5倍，台灣出口日本達500億美元、日本出口台灣達750億美元，相較2022年最高紀錄（台→日336億美元、日→台518億美元）大幅成長；第二、雙方投資額維持在歷史高點20億美元水準，並力拚穩定成長。第三、是人民往來部分，目標訪日台灣旅客達500萬人、訪台日本旅客達300萬人，雙邊留學生人數各2萬人，顯著高於2019年基準。

此外，在政策建言上，工商會提出四大要點，首先，營造安心的商務與交流環境，並推動行政效率改革，解決「缺電、缺工、缺人才」問題；其次，建構具有彈性的政策制度，包含推進經濟夥伴協定談判、調降關稅、消弭非關稅障礙，並打造更開放的資本市場；第三，透過企業合作強化台日供應鏈，拓展第三國市場商機；第四，擴大教育與觀光交流，促進學生、企業及觀光客的雙向互動。

值得注意的是，今年白皮書共彙整41項「個別請求事項」，其中28項為延續性議題、13項為新提案，涵蓋能源、勞動、醫療、金融及稅制等面向。2024年版白皮書的44項建議中，已有超過40%獲得台灣政府A或A-等「有進展」評價，包括放寬日本東北五縣食品進口限制，近期台灣也已宣布全面廢止管制，被視為重大突破。

工商會強調，台日經貿關係穩健且互信深厚，白皮書提供平台讓企業與政府直接對話，推動問題解決。未來將持續促進民間交流，協助台灣強化投資環境，並深化雙邊合作，以因應全球局勢挑戰。

葉俊顯致詞時指出，在優化投資環境方面，政府正推動六大區域產業與生活圈，包括首都圈、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏及東部等，規劃超過152項工程，涵蓋交通、醫療、居住、農業、水資源、文化與觀光，期望帶動地方就業、強化區域機能，縮小城鄉差距，進而提升整體投資環境。

在產業合作方面，政府聚焦半導體、人工智慧、資安、通訊及新能源五大新興產業，並推動AI四大建設，以智慧應用與數位基礎設施為核心，帶動產業升級、提升競爭力，並解決勞力短缺挑戰。他強調，台日同處全球科技供應鏈核心，雙方應攜手推動半導體、人工智慧及新能源發展，建立具韌性的民主供應鏈。

在人才交流方面，葉俊顯表示，國發會推動《外國專業人才延攬及僱用法》修正案，已於8月完成三讀，放寬規定將有助吸引外國專業人才。他並指出，國發會設立的「台灣新創東京基地」已成功運作，透過與東京大學、慶應大學及三菱集團合作，促進台日新創鏈結，特別在AI、綠色科技及智慧生活領域，成為新創進入日本市場的重要平台。

在觀光與人員交流方面，葉俊顯指出，政府推動「Tourism 2025」及「13項方案」，強化觀光數位化與資源整合，目標2030年觀光產值達1兆元。日本是台灣重要觀光市場，政府將透過美食、文化及深度旅遊體驗吸引更多日本旅客來台，進一步深化台日互動。

葉俊顯最後強調，台日是相互扶持的夥伴，人民情誼深厚，產業界信任基礎堅實。國發會將持續協調相關部會與日商保持對話，營造更友善的投資與經貿環境，共創雙邊經濟發展願景。