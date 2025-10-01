日本工商會提交白皮書 國發會：與日攜手打造民主非紅供應鏈

日本工商會發表2025年對台灣政府建言白皮書，並由國發會主委葉俊顯代表接受。葉俊顯在致詞時也表示，商會就優化投資環境、推動產業合作、深化人才交流及完善行政制度等面向提出建議，其中也有許多議題與政府施政方向一致。

日本工商會此次白皮書所提，希望政府在供電的穩定性、缺工、建立穩定的兩岸關係、建構開放且強韌的資本市場等方面優化投資環境。

葉俊顯表示，為落實區域平衡、提升整體投資環境，政府正推動「六大區域產業與生活圈」，依各地區特色，規劃北北基宜「首都圈黃金廊帶」、「桃竹苗大矽谷」、嘉南高屏「大南方新矽谷」等六大產業發展計畫，並搭配超過152項工程之「均衡台灣重大建設」。透過這些規劃與措施，將帶動在地就業，強化區域生活機能，縮小城鄉差距，進而達到整體投資環境優化與提升。

在產業發展及推動產業合作部分，葉俊顯指出，總統賴清德上任後聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等「五大信賴產業」布局全球，另為強化AI產業的推動，政府刻正推動「AI新十大建設」，並以「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基礎建設」為主軸，期帶動產業以AI提升價值與競爭力，解決少子化、勞力短缺之挑戰，並將AI作為帶動經濟成長下一個重要引擎。

葉俊顯表示，台灣與日本在全球科技供應鏈中具有關鍵地位，相信在台日共同努力下，建立更緊密的夥伴關係，一起推動半導體、人工智慧、新能源等關鍵領域發展，打造可信賴且具韌性的「民主非紅供應鏈」。

為積極應對國際人才競爭及產業發展需求，葉俊顯也說，國發會研擬「外國專業人才延攬及僱用法」修正案已於8月經立法院三讀通過，相關規定之放寬，應可提高外國人才來台誘因及企業聘僱意願。本會亦將加速完成相關子法與配套措施，並持續由Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心協助國際人才落地台灣。

葉俊顯表示，為協助台日新創鏈結，國發會推動「台灣新創東京基地」已成功運作，透過定期舉辦交流活動、鏈結東京大學、慶應大學及三菱集團等頂尖資源，成為台灣新創進入日本市場的重要跳板，期待持續藉由這個雙向平台，促進台日新創在AI、綠色科技、智慧生活等領域的合作。

葉俊顯強調，「觀光立國」是賴清德的施政目標，希望台灣走進世界，也讓世界擁抱台灣，為因應國際觀光發展趨勢，政府近期推動「Tourism 2030」方案，積極推動觀光產業數位化及資源整合，力求質與量的提升，實現2030年觀光產值達兆元目標，日本向來是我國重要的觀光市場，政府將持續藉由美食文化行銷、推廣修學旅行及深度文化體驗等，吸引更多日本旅客來訪，深化台日互動與連結。