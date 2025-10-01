退撫基金前8月獲利455.12億元 收益率4.53%
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至8月底，實際收益數新台幣455.12億元，實際收益率4.53%。
公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。
根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國114年截至8月底的基金運用情形，整體基金收益數455.12億元，期間實際收益率4.53%。其中，自行經營的固定收益負22.71億元，收益率負0.64%；資本利得收益數為171.64億元，收益率8.85%；委託經營方面收益數為306.19億元，期間收益率為6.72%。
退撫基金配置部分，截至8月為止，國內投資金額為5975.89億元，配置比率為54.96%；國外投資金額為4897.34億元，配置比率為45.04%。
今年截至8月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.52%（期間化為1.02%）、台灣加權股價指數上漲5.20%、MSCI全球指數上漲14.30%、彭博全球綜合債券指數上漲7.21%、美元兌新台幣匯率貶值6.70%。
