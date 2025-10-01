台經院發布8月製造業景氣燈號 續為代表景氣衰退的藍燈

快訊

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
台經院發布8月製造業景氣信號，燈號仍為代表景氣衰退的藍燈。 圖/本報系資料照片
台經院發布8月製造業景氣信號，燈號仍為代表景氣衰退的藍燈。 圖/本報系資料照片

台經院今日發布8月製造業景氣燈號，製造業景氣信號值由7月調整後的8.36分，上升0.88分至8月的9.24分，燈號仍為代表景氣衰退的藍燈。

台經院表示，美、中及日等主要經濟體的製造業PMI雖仍處於衰退區間，然隨著對等關稅的負面衝擊趨緩，8月表現已較上月改善；歐元區則進一步回升，重返擴張區間。在國內方面，受惠於AI科技應用需求續強、消費性電子新品備貨旺季，以及8月新台幣匯率年升值幅度較上月數值縮小，出口、外銷訂單與生產指數年增率續為雙位數成長，惟傳產仍受市場低迷與客戶下單保守影響持續減產，拖累原物料投入與成本等指標表現。

股市方面，由於美國釋出赴美投資企業可望獲得半導體關稅豁免訊息，激勵台股價量齊揚；同時製造業廠商看好當月景氣的比例增加、看壞比例下降，推升經營環境面指標。

就8月景氣信號各主要組成項目觀察，有2個項目分數減少、3項增加，經試算模型加權後，信號值增加0.88分，其中在分數減少方面，以原物料投入減少0.15分幅度最多、成本面減少0.11分次之；在分數增加方面，經營環境面增加0.50分最多，售價面及需求面分別增加0.43及0.22分，燈號座落於代表景氣衰退的藍燈。

就8月份不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由114年7月的77.23%減少至8月的66.84%，低迷的黃藍燈由22.77%減至15.00%，持平的綠燈由0.00%增加至18.16%，本月無代表揚升的黃紅燈及繁榮的紅燈。

