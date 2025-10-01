台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

環境權保障基金會偕同能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄國環保組織 Ecodefense 與德國 Urgewald 今日共同發表「危險依賴：台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，煤礦進口持續」研究報告，揭露台灣在俄烏戰爭爆發後，對俄羅斯化石燃料購入不減反增，甚至今年上半年成為俄羅斯輕油最大買家，進口金額達13億美元，為克里姆林宮創造約17億美元稅收，等於替普丁的戰爭金庫輸血，恐遭國際制裁。

報告數據顯示，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣對烏克蘭提供的雙邊援助總額僅5000萬美元，但對俄羅斯化石燃料的進口卻超過112億美元，是援助金額的220倍。輕油佔俄羅斯精煉油品出口26%，是俄國繼天然氣之後的第二大收入來源。

自戰爭爆發至今年上半年，台灣累計進口680萬噸、價值49億美元的俄羅斯輕油，占俄羅斯總出口的20%，排名全球第三大買家。為克里姆林宮創造17億美元的礦產開採稅收入，等於足以購買17萬架 Gerbera 無人機，每架都能對烏克蘭造成毀滅性打擊。報告警告，這樣的依賴不僅削弱台灣的國際可信度，也可能觸發美國與歐盟對台次級制裁。

環團於記者會中也點名台塑石化並表示，國營的中油公司自2024年起已完全停止進口俄羅斯輕油，但民營的台塑石化卻逆勢加碼。其位於雲林麥寮的煉油廠，目前90%的輕油來自俄羅斯，戰前僅佔9%，如今承擔了台灣96%的俄油進口量。

環團進一步表示，更令人憂慮的是，台塑石化出口至歐盟、美國與英國的石化產品總額約3.34億美元，極可能含有俄羅斯化石燃料，這使台灣處於觸碰西方制裁紅線的邊緣。

報告指出，自2023年12月以來，台灣進口的俄羅斯輕油價格已超過聯盟國設定的每桶45美元上限，明顯違反政策。約88%的運輸仍由西方國家擁有或投保的船隻承擔，增加違規風險。

除了輕油，環團也指出，台灣也是全球第五大俄煤買家。自戰爭爆發至今年6月底，累計進口價值44億美元。雖然今年上半年進口量較去年下降67%，但仍維持每月約4100萬美元的規模。部分進口來源甚至涉及受制裁的俄羅斯煤企 Suek、Elgaugol、KRU，使相關台灣企業暴露於制裁風險。

報告指出，今年9月16日，一艘受歐盟與英國制裁的油輪，從同樣在制裁名單內的 Vadinar 煉油廠，向台灣輸送價值4,380萬美元的柴油。此舉引發嚴重外交疑慮，未來恐導致台灣承受高於目前20%的美國關稅，並削弱與民主盟友的信任。

環境權保障基金會執行長許博任表示，輕油是石化業的工業之母，下游原料 IPA、丙酮、環氧樹脂廣泛用於半導體製程。台塑的高度依賴，不只是石化業問題，更可能動搖台灣半導體與 ICT 產業的根基。

現場的國際環保團體也提出停止「資助戰爭」的呼籲。俄國環保組織 Ecodefense 創辦人、另類諾貝爾獎得主 Vladimir Slivyak 表示，唯一能阻止普丁繼續戰爭的方法，就是讓俄國經濟失去資金來源。台灣必須停止購買俄羅斯化石燃料，否則等於間接為殺戮提供資金。

Slivyak說，俄羅斯能源業已因制裁陷入自蘇聯解體以來最嚴重的危機，煤炭與天然氣出口皆大幅縮減。他本人因公開反戰被迫流亡德國，「台灣若持續輸血俄羅斯，將抵銷國際社會的努力。」

CREA 負責人Isaac Levi也警告，台灣對俄羅斯輕油的依賴讓半導體供應鏈承受更高關稅與外交風險，台灣每月替克里姆林宮金庫輸送2.6億美元，這是任何盟友都難以忽視的矛盾。

立委沈柏洋、陳冠廷等人也都到場，陳冠廷表示，報告揭露的依賴程度「比想像中更嚴重、更複雜」。他指出此不但有經濟安全風險、外交風險，也有國安風險，政府應積極協助產業多元能源來源，中油與台泥已證明替代方案可行，能源不只是商業決定，更是地緣政治槓桿。

環團也共同呼籲，台灣政府應全面調查企業購買俄羅斯化石燃料的狀況，定期公開結果，並要求企業制定淘汰時程與替代策略。