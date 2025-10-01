無薪假再創高8,505人 製造業最慘…居全體人數95%

勞動部1日公布減班休息(無薪假)企業計398家、8,505人。上一期9月16日公布實施企業計333家、7,334人。本次增加65家、1,171人，總體人數較前一期增加2,471人平緩許多，不過仍攀上一年半新高。此外製造業最受衝擊，減班休息8,070人，佔全體人數95%。

勞動部說明，減班休息通報還是以製造業為主軸。398家製造業之中，減班休息有327家、8,070人，佔全體減班休息人數95%。製造業之中，以金屬機電工業最多；而金屬機電工業之中，佔最多的是機械設備製造業，有145家、3,559人。

勞動部表示，通報減班休息的企業，有九成是50人以下；另規模比較大、100人以上的企業，有19家、2,980人，佔了全體人數35%。本期有兩家新通報的廠商，規模100人以上，其中一家是製作汽車零件，通報183人，月休三天；另一家是製作運輸零件，通報341人，月休八天。

勞動部解釋，上述兩家廠商是受美國關稅影響，而實施減班休息，他們客戶的訂單還在持續觀望，目前先調整人力。整體而言，廠商通報受美國關稅影響，而實施減班休息，有310家、7,755人，大約佔全體人數8,505人的九成。

勞動部提到，從美國提出對等關稅4月初到現在，減班休息的成長人數增加，還是集中在製造業。內需型的產業，基本上成長幅度沒有像製造業這麼明顯，甚至有微幅減少的狀況。

勞動部表示，本期另有16家企業，均為製造業，減班休息屆期不再實施或提前終止，有573名員工恢復原本工時。其中，有12家是因為實施到9月30日為止，廠商評估認為沒有再往後延的需要。另外4家因為訂單回穩，原本預計實施到11月，就提前終止了。

勞動部提到，以縣市分布來看，台中市117家、2,598人，是所有縣市之中最多的。其次是台南55家、1,328人；第三是桃園、新北市，同樣都是53家，桃園978人、新北412人。另外，花蓮災區通報2家、11人，其實是延續的之前情況，未因風災而增加人數。

勞動部指出，有些實施減班休息的廠商表達，因為政府祭出強化版僱用安定措施，因此廠商在人力調整的多種方式之下，選擇採取減班休息。減班休息人數之中，八成以上員工適用僱用安定措施。勞動部另外還有提供再訓練的計畫。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有73.6%的企業(293家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(83.6%，7,106人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。