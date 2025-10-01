無薪假再創高8,505人 製造業最慘…居全體人數95%

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部1日公布減班休息(無薪假)企業計398家、8,505人。上一期9月16日公布實施企業計333家、7,334人。本次增加65家、1,171人，總體人數較前一期增加2,471人平緩許多，不過仍攀上一年半新高。此外製造業最受衝擊，減班休息8,070人，佔全體人數95%。

勞動部說明，減班休息通報還是以製造業為主軸。398家製造業之中，減班休息有327家、8,070人，佔全體減班休息人數95%。製造業之中，以金屬機電工業最多；而金屬機電工業之中，佔最多的是機械設備製造業，有145家、3,559人。

勞動部表示，通報減班休息的企業，有九成是50人以下；另規模比較大、100人以上的企業，有19家、2,980人，佔了全體人數35%。本期有兩家新通報的廠商，規模100人以上，其中一家是製作汽車零件，通報183人，月休三天；另一家是製作運輸零件，通報341人，月休八天。

勞動部解釋，上述兩家廠商是受美國關稅影響，而實施減班休息，他們客戶的訂單還在持續觀望，目前先調整人力。整體而言，廠商通報受美國關稅影響，而實施減班休息，有310家、7,755人，大約佔全體人數8,505人的九成。

勞動部提到，從美國提出對等關稅4月初到現在，減班休息的成長人數增加，還是集中在製造業。內需型的產業，基本上成長幅度沒有像製造業這麼明顯，甚至有微幅減少的狀況。

勞動部表示，本期另有16家企業，均為製造業，減班休息屆期不再實施或提前終止，有573名員工恢復原本工時。其中，有12家是因為實施到9月30日為止，廠商評估認為沒有再往後延的需要。另外4家因為訂單回穩，原本預計實施到11月，就提前終止了。

勞動部提到，以縣市分布來看，台中市117家、2,598人，是所有縣市之中最多的。其次是台南55家、1,328人；第三是桃園、新北市，同樣都是53家，桃園978人、新北412人。另外，花蓮災區通報2家、11人，其實是延續的之前情況，未因風災而增加人數。

勞動部指出，有些實施減班休息的廠商表達，因為政府祭出強化版僱用安定措施，因此廠商在人力調整的多種方式之下，選擇採取減班休息。減班休息人數之中，八成以上員工適用僱用安定措施。勞動部另外還有提供再訓練的計畫。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有73.6%的企業(293家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(83.6%，7,106人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部 製造業

相關新聞

勞動基金收益創單月史上最高！8月大賺2,700億元

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，...

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部今公布最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增...

輝達、新光人壽MOU到期 蔣萬安重申強調這「兩方案」給予協助

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）在9月30日到期，據了解，ＭＯＵ註明輝達能夠決定是否延期，且期限最多為三個月。至...

美關稅衝擊製造業…嘉縣減班休息人數184人 明年恐出現關廠歇業

美國8月7日起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業造成沉重壓力。嘉義縣勞...

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

環境權保障基金會偕同能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄國環保組織 Ecodefense 與德國 Urgewald 今...

8月勞動基金大賺2700億 創單月新高紀錄

根據勞動基金運用局最新統計，截至今年8月底止，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為 3422億元，收益率為5.0...

