8月勞動基金大賺2700億 創單月新高紀錄

根據勞動基金運用局最新統計，截至今年8月底止，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為 3422億元，收益率為5.00％，與7月收益數679億元相比，8月單月收益超過2743億元，創歷年單月收益數新高。

據勞金局統計，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為3422億元，收益率為5.00％，8月單月收益數超過2700億元。據統計，去年去年3月勞動基金單月收益以2422億居冠，2020年11月單月收益2402億元次之，2025年6月單月2083億元位居第3，而8月單月收益2743億則寫下歷年收益的新高。

其中，新制勞退基金規模為4兆8492億元，收益率4.78％；舊制勞退基金規模為1兆375億元，收益率8.19％；勞保基金規模為1兆2168億元，收益率4.27％；就保基金規模為1762億元，收益率-0.53％；勞職保基金規模為377億元，收益率1.24％；積欠工資墊償基金規模為215億元，收益率為4.01％。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為6499億元，收益率為4.23％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為245億元，收益率為6.33％。

勞金局表示，美國關稅政策仍存變數，貨幣政策雖見轉向，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨的影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。