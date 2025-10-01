8月勞動基金大賺2700億 創單月新高紀錄
根據勞動基金運用局最新統計，截至今年8月底止，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為 3422億元，收益率為5.00％，與7月收益數679億元相比，8月單月收益超過2743億元，創歷年單月收益數新高。
據勞金局統計，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為3422億元，收益率為5.00％，8月單月收益數超過2700億元。據統計，去年去年3月勞動基金單月收益以2422億居冠，2020年11月單月收益2402億元次之，2025年6月單月2083億元位居第3，而8月單月收益2743億則寫下歷年收益的新高。
其中，新制勞退基金規模為4兆8492億元，收益率4.78％；舊制勞退基金規模為1兆375億元，收益率8.19％；勞保基金規模為1兆2168億元，收益率4.27％；就保基金規模為1762億元，收益率-0.53％；勞職保基金規模為377億元，收益率1.24％；積欠工資墊償基金規模為215億元，收益率為4.01％。
另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為6499億元，收益率為4.23％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為245億元，收益率為6.33％。
勞金局表示，美國關稅政策仍存變數，貨幣政策雖見轉向，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨的影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言