8月製造業燈號連4藍 分數好轉但逾6成產業仍衰退

台經院今天公布的8月製造業景氣燈號，連續第4個月亮出低迷藍燈，不過製造業景氣信號值走揚，主因是關稅衝擊負面效應逐漸緩和、新台幣轉貶，加上AI科技應用續強帶動所致，但產業表現兩極化，觀察個別產業燈號，衰退藍燈比重仍逾6成。

台經院調查，8月製造業景氣信號為9.24分，月增0.88分，燈號續亮代表景氣衰退的藍燈。

台經院說明，8月製造業景氣信號值較7月改善，主要受到科技產品出貨、接單動能延續及新台幣匯率轉貶影響，加上美國對等關稅帶來的衝擊淡化，製造業廠商對當月景氣看法明顯改善。不過傳統產業受制於市場需求疲軟以及海外同業激烈競爭，部分廠商持續調節減產，或進行產線歲修排程，多數產業景氣停留在低迷的藍燈區間，使得8月製造業整體景氣燈號續亮衰退藍燈。

進一步觀察細部產業，呈現幾家歡樂幾家愁，半導體業方面，受惠於AI應用需求強勁及消費性電子新品備貨增加，推升需求面及售價面指標，加上相關類股因美國利多消息激勵，出現價量齊揚，拉抬經營環境面指標，8月景氣燈號由代表低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

機械業方面，受惠於半導體產業增產需求，相關生產設備、零組件及自動化倉儲產品都有增產，但美歐及東協市場疲軟，導致出口及外銷訂單年增幅收斂，加上基期較高，生產指數年增率由正轉負，拖累需求面及原物料投入面等指標，8月產業景氣燈號續為衰退藍燈。

綜觀8月個別產業景氣信號燈號占製造業產值比重，代表衰退的藍燈逾6成。藍燈比例雖較7月的逾8成好轉，仍凸顯產業M型化的現象。

展望未來，台經院點出，美國與中國政經局勢發展牽動台灣經濟前景，美國方面，關稅不確定性逐步下降，但半導體等產業關稅還不明朗，另外，美國聯準會（Fed）指出就業市場明顯降溫，且關稅帶來短期通膨壓力，後續美國經濟變化值得關注。

中國方面，推出「反內捲」（反對惡性競爭）政策及救市措施，對過度競爭產業進行減產，有助於緩解通貨緊縮壓力，但是否有效提升消費信心，帶動經濟成長，有待觀察。

台經院認為，下半年全球經濟前景存在諸多不確定因素，製造業須持續審慎因應潛在風險與挑戰，以維持產業的穩定發展。