快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

第3季五大爆紅 ETF 國泰台灣科技龍頭奪魁、中信中國高股息進榜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Yahoo股市App公布2025第3季五大爆紅ETF榜。Yahoo／提供
Yahoo股市App公布2025第3季五大爆紅ETF榜。Yahoo／提供

Yahoo股市App公布第3季五大爆紅ETF榜，國泰台灣科技龍頭（00881）奪冠，緊隨其後的則是元大台灣50（0050）與中信中國高股息（00882），顯示投資人持續鎖定科技題材及高息資產，作為震盪市況下的布局主軸。

該排行榜為根據Yahoo股市App 2025年第3季與第2季台股瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。

在全球經濟前景尚不明朗的第3季，ETF榜也呈現科技與高股息兩大主軸並陳的局面！第3季五大爆紅ETF榜由受惠AI與半導體族群題材的國泰台灣科技龍頭強勢奪冠，長紅不墜的高成交量名列榜首實至名歸；中信關鍵半導體則因晶片產業持續受矚目進榜第五，與前者相互呼應，凸顯科技題材仍驅動ETF人氣。

在美國加徵關稅等不確定因素影響下，不僅公股行庫提前以穩健型ETF作為資金避風港，連續兩季登榜的元大台灣50也反映投資人持續透過大型權值股布局核心資產，這次名列第二；中信中國高股息、富邦特選高股息30則分別排行第三、第四，顯示殖利率需求與防禦性配置仍是市場資金的重要考量。

高股息 ETF 中信

延伸閱讀

00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬

台股 ETF 受益人 連三減

0056想換去0050或006208…分批還一次？網：一鼓作氣越快越好

除00918撐住場面外…00713、00915、00919真的是慘不忍睹！棒棒：死亡之組績效變差

相關新聞

勞動基金收益創單月史上最高！8月大賺2,700億元

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，...

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部今公布最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增...

輝達、新光人壽MOU到期 蔣萬安重申強調這「兩方案」給予協助

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）在9月30日到期，據了解，ＭＯＵ註明輝達能夠決定是否延期，且期限最多為三個月。至...

美關稅衝擊製造業…嘉縣減班休息人數184人 明年恐出現關廠歇業

美國8月7日起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業造成沉重壓力。嘉義縣勞...

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

環境權保障基金會偕同能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄國環保組織 Ecodefense 與德國 Urgewald 今...

8月勞動基金大賺2700億 創單月新高紀錄

根據勞動基金運用局最新統計，截至今年8月底止，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為 3422億元，收益率為5.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。