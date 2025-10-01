第3季五大爆紅 ETF 國泰台灣科技龍頭奪魁、中信中國高股息進榜

Yahoo股市App公布第3季五大爆紅ETF榜，國泰台灣科技龍頭（00881）奪冠，緊隨其後的則是元大台灣50（0050）與中信中國高股息（00882），顯示投資人持續鎖定科技題材及高息資產，作為震盪市況下的布局主軸。

該排行榜為根據Yahoo股市App 2025年第3季與第2季台股瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。

在全球經濟前景尚不明朗的第3季，ETF榜也呈現科技與高股息兩大主軸並陳的局面！第3季五大爆紅ETF榜由受惠AI與半導體族群題材的國泰台灣科技龍頭強勢奪冠，長紅不墜的高成交量名列榜首實至名歸；中信關鍵半導體則因晶片產業持續受矚目進榜第五，與前者相互呼應，凸顯科技題材仍驅動ETF人氣。

在美國加徵關稅等不確定因素影響下，不僅公股行庫提前以穩健型ETF作為資金避風港，連續兩季登榜的元大台灣50也反映投資人持續透過大型權值股布局核心資產，這次名列第二；中信中國高股息、富邦特選高股息30則分別排行第三、第四，顯示殖利率需求與防禦性配置仍是市場資金的重要考量。