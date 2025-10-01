美國基本面回溫！投資等級債 淨流入力道擴大

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
美國基本面回溫，資金輪動致使債市近期全面下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月19日至9月25日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、力道擴大至63.9億美元；其次是新興市場債、力道擴大至22.2億美元；非投資等級債基金淨流入金額則降溫至3.4億美元；新興市場債淨流入降至2.9億美元。

安聯投信表示，美國第2季GDP成長上修至近兩年最高，失業救濟數據也顯示勞動力市場韌性。10年期公債殖利率走升，債市跌多於漲，其中新興主權債表現最佳，市政債與通膨連結債則跌幅較重。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，近期美國經濟數據增溫、壓抑後續市場降息預期，美國10年期公債殖利率整周走升。美聯準會主席鮑威爾重申對通膨保持警惕，聯準會面前沒有無風險之路，短期內通膨風險與就業風險仍在。

陳信逢表示，受到近期市場氛圍影響，投資級債走勢回軟，資金流入力道增溫；風險債部分表現則是震盪，資金整體流入增溫；其中，由於經濟數據增溫，降息預期下降，股市等風險性資產小幅修正，連帶壓抑非投資級債；再觀察相關指標，股債波動持穩，新興貨幣微跌；資金流向部分則是股票流入動能降溫，債券資金流向分歧。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，經濟基本面展現韌性，雖關稅緊張局勢仍在，但已趨穩定，企業獲利動能開始浮現，美聯儲的發言也較以往溫和，資本市場活動仍穩健。展望後市，財政刺激、放寬監管、資本支出動能、生產力提升，以及再工業化趨勢，皆有望成為成長的推力。

謝佳伶表示，美國大型股已收復今年跌幅，因市場對經濟衰退與全球衝擊的擔憂降溫，第2季財報表現優於預期。市場正面因素包括：美元走弱、油價下跌與利率下行等，然評價面及關稅負面影響仍為隱憂，重點關注企業獲利展望及經濟數據邊際變化。

謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來接近票息的報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。公司基本面穩健，短期內再融資壓力有限，公司也持續致力於維持穩健的資產負債表，整體新發行量可望維持穩定。預估違約率可望維持在歷史平均之下。

勞動基金收益創單月史上最高！8月大賺2,700億元

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，...

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部今公布最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增...

輝達、新光人壽MOU到期 蔣萬安重申強調這「兩方案」給予協助

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）在9月30日到期，據了解，ＭＯＵ註明輝達能夠決定是否延期，且期限最多為三個月。至...

美關稅衝擊製造業…嘉縣減班休息人數184人 明年恐出現關廠歇業

美國8月7日起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業造成沉重壓力。嘉義縣勞...

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

環境權保障基金會偕同能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄國環保組織 Ecodefense 與德國 Urgewald 今...

8月勞動基金大賺2700億 創單月新高紀錄

根據勞動基金運用局最新統計，截至今年8月底止，整體勞動基金規模為7兆3389億元，收益數為 3422億元，收益率為5.0...

