新壽盼直接移轉地上權 蔣萬安重申2合法方案

輝達（NVIDIA）擬與新光人壽簽署MOU解決總部落腳北士科用地問題，新壽30日發出聲明盼直接移轉地上權契約。台北市長蔣萬安1日重申台北市政府堅持的合法2方案，也就是新壽蓋完後移轉、或新壽與市府合議解約。

新光人壽2021年取得北士科T17及T18地上權，輝達執行長黃仁勳宣布輝達總部將落腳北士科後，雙方的MOU案也浮上檯面。由於雙方簽訂的期限就是9月底，兩公司遲未公布最新進展也引發討論，更傳出雙方將會延長簽訂的時點。

新光人壽直接表達欲直接將北士科T17、T18基地地上權移轉給輝達，期盼台北市政府給予協助。蔣萬安1日出席114年全國運動會台北市代表隊授旗典禮前被媒體堵訪時再強調，市府已經很清楚表達，一切都要依照合約規定來進行，市府也提出2個方案，包含新壽按照合約把總部興建完成且取得使用執照後移轉給輝達，或是新壽與市府合意解約，市府再重新設定地上權給輝達。

依照新壽與北市府簽訂的合約，新壽若想合法的移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照之後才能進行，否則就是違約。而北市府為避免圖利疑慮，也曾發函詢問內政部獲得答覆，若可以與新壽合意解約，就可以依照新修正的「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」以專案方式設定地上權給輝達。