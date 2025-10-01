主要股票基金全數淨流入 美股基金淨流入居冠

隨著近期股市持續走揚，市場評價備受關注，致使全球股市普遍回落。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月19日至9月25日止近一周，全球主要股票基金全數淨流入，其中，美國股票基金淨流入持續居冠、力道減緩至65.5億美元；其他依序分別為全球新興市場淨流入22.78億美元、歐洲21.45億美元、亞洲不含日本17.34億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會主席鮑爾暗示股價評價可能過高，且亦未釋放明確10月降息信號，使投資氣氛轉趨謹慎，美股在創高後下跌，評價面受關注。景氣方面美國經濟數據強勁，歐元區景氣各國仍有明顯差異。俄羅斯與北約國家緊張局勢近期升高，也影響投資情緒。

在亞洲部分，日本9月製造業PMI降至48.4，創六個月來的最大降幅，服務業PMI僅小幅降至53，均不如市場預期，部分投資人認為日本央行升息時點可能延後；韓國9月綜合消費者信心指數略降至110.1，但仍維持在100以上樂觀區間。台灣8月外銷訂單年增19.5％，連續七個月正成長，受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求延續。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI生態環境前景依然健康，2026年有望持續成長；新興雲端供應商、企業AI、主權AI、工業AI及星際之門成為AI基礎建設額外動能；AI供應鏈調查顯示GB200/300需求強勁。

莊凱倫表示，長期來看隨著關稅框架明朗化，大而美法案提供企業研發和資本支出稅賦誘因，有利相關產業發展；核心仍是聚焦AI技術及有望受惠於AI創新，長期具有結構增長且獲利能見度高的企業，策略則建議採平衡布局股債資產，橫跨多元趨勢與產業，進中求穩，參與時代紅利。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢雖有修正之勢，但基本面、2026年企業獲利預期則有上修趨勢，行情有修正壓力，但多頭趨勢並無改變。評價高低除利率水準，企業獲利能力與成長性具更高影響力，近年PER上升就是來自於AI的高成長，接下蘭密切關注企業在AI資本支出變化是最重要的事。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，隨著AWS進入新產品交替期，需多留意短期影響；四大雲端服務供應商(CSP)或於第四季法說揭露資本支出，屆時成長率高低舉足輕重；短期AI主題漲多，不追高，拉回逢低承接。此外，232調查結果迄今尚未公布，此仍是觀察重點。近期震盪可視為大漲後的技術性回檔；除個別產業外，整體基本面正向，展望後市仍可期。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，且本淨比現階段來到約歷史新高附近，可挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

