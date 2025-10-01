勞動基金收益創單月史上最高！8月大賺2,700億元

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，收益率為5.00％，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高，其次為2024年3月收益2,422億元，第三為2020年11月的2,402億元。

勞金局表示，各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。其中，新制勞退基金規模為4兆8,492億元，收益率4.78％；舊制勞退基金規模為1兆375億元，收益率8.19％；勞保基金規模為1兆2,168億元，收益率4.27％；就保基金規模為1,762億元，收益率負0.53％。

由於新制勞退前8月賺2,237.6億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約1.7萬元。

另勞職保基金規模為377億元，收益率1.24％；積欠工資墊償基金規模為215億元，收益率為4.01％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,499億元，收益率為4.23％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為245億元，收益率為6.33％。

勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近10年多（2015年至2025年8月）平均收益率為6.87％，國保基金近10年多（2015年至2025年8月）平均收益率為 7.27％，投資績效穩健。

勞金局提到，回顧8月市場表現，美國7月通膨數據未見下滑，然非農就業人數下修，加上聯準會主席鮑爾在全球年度央行年會上釋出政策轉向訊號，美元回弱，資金風險偏好升溫。

國內方面，AI與半導體類股持續受到資金青睞，推升臺灣加權指數。整體而言，8月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆跡象，金融市場延續前月漲勢。

觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩，惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在今年以來新臺幣升值幅度超過6％下，帳上未實現評價數影響整體投資收益率。

勞金局指出，展望未來，美國聯準會(Fed)9月17日利率會議決議下調25個基點至4.00％-4.25％區間，聲明中表示經濟前景的不確定性仍高，並判斷就業下行風險已經上升。

國內方面，國發會於9月1日公布8月經季節調整後之台灣製造業PMI為47.9％，已連續3個月緊縮，未來六個月展望指數跌至37.6％，連續第5個月緊縮，主要原因為美國對等關稅公布後，企業尚在觀望關稅談判細節、232條款實施方式及終端市場需求反應，因此採購存貨政策仍保守。

總體來說，美國關稅政策仍存變數，貨幣政策雖見轉向，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨之影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。

勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。