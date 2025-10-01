泰國外籍員工新規10月上路 勤業眾信給台商用人策略提醒

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信台商全球投資布局服務團隊會計師洪以文。業者提供
泰國投資促進委員會（BOI）最新公告，將自2025年10月起正式實施外籍專業人士任用的新審核標準，對年齡、學歷、經驗及薪資都提出更明確規範。勤業眾信提醒台商，應及早調整派遣與用人策略，積極建構在地團隊，才能在新規上路後降低合規風險並掌握先機。

新規由「Por.8/2568號公告」定調，取代2024年8月公布的「Por.3/2567號公告」。不同於以往較具彈性的標準，新公告要求高階人員（如CEO、董事總經理）須具備至少五年經驗、月薪不低於15萬泰銖；管理職人員須年滿27歲且有五年以上經驗，薪資門檻7.5萬泰銖（若具學士學位則為5萬泰銖）；技術職人員與研究員則須具備相關學歷與經驗，月薪標準5萬至7.5萬泰銖不等。若學歷與職務不符，更需有五至十年以上經驗才能申請。這些條件將直接影響外籍人士取得泰國簽證與工作許可。

除了個人資格，企業在申請延長外籍員工任用時，泰籍員工比例也被納入重要考量。特別是製造業若員工超過100人，泰籍員工比例必須達到70%以上。申請企業還需提供外籍員工的薪資稅務紀錄等文件，顯示BOI要求不只是人才本身條件，更強調企業的人才結構平衡。

勤業眾信會計師洪以文指出，這項政策轉向顯示泰國政府希望在引進高階外籍人才的同時，加速培養本地人才，並逐步減少依賴作業層級的外籍員工，不僅有助於產業升級，也可確保知識移轉，帶動本地勞動力提升，對外資而言，雖然政策更嚴格，但方向清晰，能提高投資可預測性。

新規背後也呼應泰國政府推動產業轉型的大方向。BOI的2023–2027五年策略，聚焦產業升級、綠色能源、智慧製造及區域均衡發展，其中發展本地人才與供應鏈就是重點。再加上2026財政年度預算高達3.78兆泰銖，教育改革、技能再培訓與數位素養提升皆是核心計畫，顯示泰國正全力打造新經濟所需的人才基礎。

勤業眾信強調，對台商而言，未來在泰國投資，不僅要懂得運用BOI政策優惠，更要調整人才與派遣策略，兼顧在地化與專業技術輸入。如何找到外籍技術人才與本地人才的平衡，將是能否穩健落地、建立競爭優勢的關鍵。

泰國居留與工作的外籍專業人士的任用審核標準。業者提供
泰國 薪資

