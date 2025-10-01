美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部今公布最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增加65家，人數增加1171人。其中受美國對等關稅影響的事業單位有310家、7755人，較上期再增68家、1509人，占通報人數9成，重災區仍是製造業。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說，本次家數增加65家，人數增加1171人，較前一期增加2471人平緩許多；另有16家企業，減班休息屆期不再實施或提前終止，有573名員工恢復原本工時。

黃琦雅表示，本次統計，實施減班休息的企業單位有398家、人數8505人，其中製造業就占了95%，若細看產業別，金屬機電工業下的機械設備製造業有140家、3559人。上期增加實施的人數中，廠商都反映是受美國關稅影響，目前看來這期開始趨緩，但後續是否也會趨緩，發展上仍待觀察。

黃琦雅說，本次有1家新通報業者，183人是做汽車零組件製造，另有家期她運輸零組件製造通報341人，企業表示是受關稅影響，訂單上仍持續觀望，廠商也表達，在有僱用安定措施下會選擇減班休息。

黃琦雅表示，目前通報減班休息的勞工，有73.6%的企業（293家）為適用僱用安定措施的產業，有83.6%，即7106人員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

此外，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

根據統計，本次實施企業家數中，以台中市117家、台南市55家、桃園市及新北市各53家為多；人數方面，以台中市2598人、台南市1328人、桃園市978人、新北市412人為多。