輝達、新光人壽MOU到期 蔣萬安重申強調這「兩方案」給予協助
輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）在9月30日到期，據了解，ＭＯＵ註明輝達能夠決定是否延期，且期限最多為三個月。至於北市府方面角色，台北市長蔣萬安今受訪強調兩方案，一切都是依照合約規定和程序。
蔣萬安說，一切在合法合規情形下全力給予協助，之前很清楚表達一切都要依照合約規定跟程序。有兩個方案，一個是依照合約新壽新建大樓，完成後取得使照移轉給輝達。第二個就是雙方合意解約後，北市府將土地重新設定地上權給輝達，一切都會依照合約相關規定給予協助。
