搏風浪築綠能 台電離岸一期喜見白海豚與魚群棲息

從惡劣海象到疫情阻礙，台電離岸一期是一場跨領域試煉，展現台電韌性與能源轉型的決心；風場建置完成後，不僅白海豚現蹤，風機基座佈滿藻類吸引魚群棲息，更有漁民更分享漁獲量增加，見證綠能與生態共榮的可能。

佇立在彰化縣芳苑鄉外海的21座風機，是台電跨入離岸風電的第一個作品，離岸一期在2021年底正式商轉，裝置容量109.2 MW，目前風機運行效率穩定維持逾90%，證明台電跨領域實力，但一路走來可是充滿波折。

海象、地質與疫情 考驗接踵而來

台電營建處計畫經理高淑娟接受中央社專訪指出，台灣海峽評為全球優良風場，「是優點也是挑戰」，秋冬季節東北季風強勁，海象險惡，大幅壓縮海上施工的「工作窗」，每年僅4到9月可施工，團隊必須精準掌握氣象預報，妥善規畫確保人、機、料到位，在海上作業高峰期，運行船舶數量達20艘，海上出工人員更達上千人。

為確保進度，離岸一期也引進具備動態補償舷梯的工作船，讓工作人員在風浪中能安全地從船隻登上風機塔，提升工作效率。

彰化外海的軟弱沉積層海床地質，更對風機基礎構成威脅，台電首度採用套筒式水下基礎（JacketFoundation），搭配嚴密工程計算，但因軟弱地質前所未見，施工過程仍發生滑樁事件，經重新設計、精度加強，樁徑從2公尺提高到3公尺，確保風機能穩固樹立於軟土層。

另一方面，當時台灣缺乏離岸風電施工經驗與基礎設施，高淑娟說，台電的策略是合作，例如與荷蘭海事工程商Heerema合作引進大型打樁船Aegir，也和台中港務公司一起推動台中港5號碼頭升級為離岸風電專用設施。

挑戰不只如此，2020年COVID-19疫情爆發，外籍專家和船隻無法來台，嚴重衝擊工程進度，高淑娟回憶，當時嚴格的邊境管制與檢疫措施，讓最久達140天無法下船的船員身心俱疲，經與政府各單位包含經濟部、疾管署、航港局等協調，透過實施全員隔離檢疫、全船消毒等措施，船員終於能「回家」，也讓施工進度得以推進。

歷經重重關卡，一期風場終於在2021年底正式併網，經持續優化設備調校與檢修效率，自2024年4月起，風機每月可用率已穩定突破90%，為後續裝置容量翻倍、達294.5 MW的二期計畫奠定基礎。

台電推3大策略 扎根本土運維

商轉只是起點，如何長期維運風場才是關鍵。再生處海域風電廠廠長王平貴表示，台電離岸一期由日立公司承攬5年運維，但台電已啟動技術移轉與培養本土人才，目標在運維合約期滿後，能由台電自有人力承接，建立台灣自主的離岸風場最佳運維模式。

至於要如何逐步擴大本土運維量能，王平貴也點出台電3大策略，首先，台電在風場建置階段就要求工程廠商和風機供應商同步進行維護知識移轉，涵蓋風機控制系統、監控控制和數據採集（SCADA）系統監控等關鍵技術；合約中也明訂取得核心系統的維護與程式修改權限，避免未來受制於原廠。

人才培育方面，台電針對技術員、工程師等不同職務層級進行培訓，並導入國際風能組織（GWO）等國際認證。台電也推動產業鏈在地化，優先採用本地耗材如油脂、濾芯等，並在國內建立齒輪箱、發電機等中大型備品倉儲與維修能量，同時培養在地船隊與海事服務團隊，減少對外籍船隻的依賴。

此外，台電在彰化漁港旁打造「光源之石」首座綠能運維中心，目前主體與光電模組已完成，待內部裝修後，預計明年啟用，屆時將整合離岸風電、陸域風電及太陽光電的監控系統，並有全天候人力駐守，成為再生能源的中樞控管基地。

彰化沿海漁業重鎮 船長：風場蓋好後漁獲增加

風場所在的彰化沿海是漁業重鎮，如何和環境、利害關係人共存共榮是關鍵，王平貴指出，當地漁民主要以流刺網捕魚，作業範圍廣大，但風機之間距僅500至800公尺，限制傳統捕撈方式，且施工期間的漂砂或海纜也可能影響蚵田與文蛤養殖。

面對漁民疑慮，台電主動與在地漁會展開多場公開說明會，並依法發放補償金，聽取漁民需求調整施工時程，避開重要漁汛期；而彰化有600多艘漁船，打樁過程也請漁民提供警戒船服務。他不諱言，一開始是用補償漁業經濟損失思維看待，10年下來雙方已逐步建立互信，轉為「同船共行」的夥伴關係。

生態保育方面，王平貴表示，離岸一期與二期均實施24小時水下監測，以掌握風場建置後對哺乳類動物的影響，並委託中山大學專家顧問協助分析，發現離岸一期周遭白海豚等哺乳類現跡，風機基座佈滿藻類亦吸引魚類棲息，「以前沒有的現在都回來了」，更有船長分享風場蓋好後漁獲量增加。

中長期目標而言，台電已與學術機構合作評估推動海洋牧場的可行性，為漁民提供未來轉型的參考方向。王平貴強調，台電身為國營企業，並非以營利為目的經營風場，將兼顧推展綠電、環境永續，穩健推進能源轉型目標。