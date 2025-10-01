快訊

美關稅衝擊製造業…嘉縣減班休息人數184人 明年恐出現關廠歇業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
美對台加徵關稅衝擊製造業，嘉縣減班休息人數再增加，明年恐出現關廠歇業，圖為外銷塑膠機械。記者魯永明／翻攝
美國8月7日起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業造成沉重壓力。嘉義縣勞工暨青年發展處統計，8月底僅有4家廠商、117名員工申報減班休息，但截至9月26日已增加至7家、共184人，情況令人憂心。減班產業涵蓋機械業5家、汽車零件業1家及塑膠製品業1家。

外銷比重較高的黃姓塑膠機械業者表示，目前業界多處於觀望階段，有些廠商減少產能以降低虧損。他坦言，若關稅持續，業者被迫轉向其他市場，但要與全球競爭並不容易，恐怕明年農曆年後恐出現關廠歇業。業者認為，政府目前措施仍以紓困融資減利息為主，幫助有限。

他指出，實際減班情況可能比申報數字更嚴重，不少企業主擔心通報後遭監管而選擇隱匿，基層勞工壓力恐怕更大。黃姓業者直言，即使部分勞工想轉換跑道，目前就業市場仍不理想。他憂心若美台關稅協商無進展，衝擊將持續擴大，嘉義傳產與勞工恐將面臨更嚴峻的挑戰。

嘉縣勞青處回應，廠商若實施減班休息，必須依法通報，期間以3個月為限，延長須經勞工同意。若雇主片面扣減薪資或以特休假抵充，將違反勞基法，可處2萬元至100萬元罰鍰，勞工並可依法終止契約或申訴。為減輕勞工衝擊，勞動部已擴大「僱用安定措施」，補貼比例提高至薪資差額70%。舉例來說，若勞工減班前投保薪資為4萬5800元，減班後僅剩2萬8590元，每人每月可領取最高1萬2100元的補貼。

