北富銀統籌主辦東方風能46億元聯貸案 正式完成簽約

台北富邦銀行與永豐銀行統籌主辦、安泰銀行共同主辦之東方風能科技股份有限公司（7786）新臺幣46億元聯合授信案正式完成簽約，創台灣離岸風電船舶聯貸金額最高紀錄。本案融資資金將用於購置兩艘專業海事工程船舶，分別為離岸工程船（OSCV）及維運作業船（SOV），以支援台灣離岸風電建置與長期維運所需，強化本土海事工程能量，為台灣離岸船舶融資立下嶄新典範。

兩艘船舶均由挪威知名造船商Vard Group AS建造，預計於2027年起陸續交船。其中，OSCV將投入台灣離岸風電第三階段風場建置，而SOV則將用於風場營運期間的維運作業，擔任重要支援平台，並已與開發商簽署為期15年之長期運維合約。船舶依據歐洲規格設計並針對台灣海況量身打造，為離岸風電產業邁向在地化、自主化與高標準工程能力上的重要突破。

北富銀表示，台灣離岸風電產業已進入商轉與長期運維階段，對專業離岸施工與服務船舶的需求日益增加。然而，過去台灣離岸風電海事服務多由國際業者主導，本地業者多以人員接駁船（CTV）等支援角色參與，在規模與經驗上難與國際競爭。現在，東方風能憑藉長期的經營努力，成為符合國際開發商選用標準的台灣領導業者，身為金融機構，北富銀期望透過金融合作挹注資源，協助國內風電產業鏈強化長期競爭力。

本案除締造台灣離岸風電船舶聯貸規模新紀錄外，亦以創新架構引領此類融資邁向新階段。北富銀說明，既往因船舶建造成本高、回收期長，銀行對此類融資普遍持謹慎態度，而在本案中，首創將SOV與OSCV合併為單一融資架構，透過互補現金流設計穩定架構並分散風險，再結合北富銀於離岸風電領域之融資經驗與區域市場需求分析，以及東方風能在離岸風電、電信電纜與能源工程的實績建立可信的業務藍圖，有效回應市場疑慮。

東方風能自2019年成立以來，致力於提供涵蓋風場建置、水下布纜、船舶支援與長期維運等全流程海事工程解決方案。截至目前，公司營運中與建造中的船舶總數已達18艘，包含人員運輸船（CTV）、海纜安裝船（CLV）、離岸工程船與維運作業船等多樣型態專業船隻，為台灣規模最大、技術能量最完整的海事服務業者。東方風能已通過台灣證券交易所上市審議程序，近期將完成上市掛牌交易，主管機關對其在公司治理、財務體質、資訊揭露與產業定位等各方面表現皆給予高度評價，顯示其在台灣再生能源產業鏈中的穩健地位與未來發展潛力。

本案為北富銀推動綠色金融與產業永續發展的重要里程碑。北富銀長期深耕再生能源融資領域，透過聯貸籌資與財務顧問服務，積極協助本土企業強化營運基礎、提升轉型韌性。展望未來，北富銀將持續秉持「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，攜手國內關鍵產業夥伴，共同打造潔淨、安全且自主的台灣能源未來，實現綠色經濟與ESG永續發展並進的願景。