製造業失業勞工 僱用獎助擴大

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

面對美國對等關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部即日起啟動「勞工就業通計畫」，首波鎖定製造業失業勞工，並擴大僱用獎助，每人每月補助六千元，最長六個月，雇主在僱用期間必須維持僱用規模九成以上，且不能有實施減班休息的情形。

勞動部勞發署就業服務組長黃巧婷表示，公立就業服務機構會針對失業卅天以上，但已具備足夠技能的受影響失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿卅天以上，可申請僱用獎助每人每月補助六千元，最長六個月。

黃巧婷表示，若失業勞工技能還不符合職缺要求，則透過先僱後訓的模式，由雇主提供職務訓練，勞動部補助訓練費，每人每月補助一萬二千元，最長三個月，同一年度內申請額度最高一八○萬元。另考慮傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，每人每年最高補助雇主十萬元。

勞動部表示，製造業因外銷導向，受國際情勢影響較為嚴重，因此先針對從製造業離職的失業勞工，推動「勞工就業通計畫」，後續也將視就業市場情勢調整協助對象範圍。根據勞動部統計，至今年六月底，製造業就業保險投保人數達二○六萬人。

