淨零預算902億 拚能源轉型

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院預算中心指出，近五年化石能源發電占比增加，與淨零背道而馳，能源結構轉型須加速。根據中央政府總預算案，政院明年編列902億元淨零預算，其中最大宗用於電力系統與儲能、節能、風電光電，三項就占六成三，力拚能源轉型。

為順應國際趨勢，台灣2022年3月30日提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，從「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大領域，規劃2050年淨零排放轉型路徑，並提出淨零12項關鍵戰略。

政府2025年1月公布「台灣總體減碳行動計畫」，新增「六大部門減碳旗艦計畫」，並設定國家減碳新目標 ，以落實淨零轉型與氣候治理工作，強化與國際接軌具體行為。根據2026年中央政府總預算案，「台灣總體減碳行動計畫」編列422億元，另於營業與非營業特種基金編列480億元，合計902億元，包括「淨零12項關鍵戰略」750億元及「六大部門減碳旗艦計畫」152億元。

淨零12項關鍵戰略750億元中，占比最高前三項依序為：「電力系統與儲能」編列222億元，主要辦理機關是台電；「節能」編列210億元，主要辦理機關是經濟部、台水；「風電、光電」編列139億元，主要辦理機關是台電，三項占六成三。

另據預算案指出，此次計畫編列預算較2025年相同基礎減少373億元，主要是配合財劃法檢討減列補助地方政府經費，及依工程進度核實減列所致。

立法院預算中心指出，台灣近五年化石能源發電占比上升，2024年達84.9%，高於全球及主要國家，與世界下降趨勢背道而馳，顯示能源結構轉型刻不容緩。

亞銀下修我明年GDP增幅至2.3% AI投資熱潮恐放緩

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨天發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨川普關稅生效，上半年穩健成長將開始鬆動...

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

盧特尼克又帶來驚嚇！

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

9月25日，美國商務部公布第2季經濟成長率上修至3.8%，就業市場卻出現放緩跡象，新增工作數量萎縮，失業率攀升，此外，美國公債殖利率不跌反升，也重演了去年9月美國聯準會（Fed）展開降息循環時的景況。經濟成長正在面對的不確定因素愈來愈模糊難辨，聯準會確實進入一個類似腹背受敵的困境。我們應該怎麼解讀？

我明年 GDP 成長亞銀預測降至2.3% 內需疲弱 美限制性貿易政策壓抑出口

亞洲開發銀行（ADB）9月30日發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨川普關稅生效，上半年穩健成長將開...

卓揆：台美談判關鍵收尾 討論台灣對美投資 台方爭取半導體業有利待遇

彭博引述知情人士指出，台灣經貿談判代表人員上周抵達華盛頓，與美方討論調降對台灣課徵的20%關稅稅率等議題。雙方這次討論議...

卓揆喊後年最低工資達3萬 將持續推動產業升級轉型 提升國內整體薪資

勞動部日前召開最低工資審議會，拍板明年最低工資月薪調升至29,500元。行政院長卓榮泰昨（30）日表示，最低工資還要繼續...

