淨零預算902億 拚能源轉型
立法院預算中心指出，近五年化石能源發電占比增加，與淨零背道而馳，能源結構轉型須加速。根據中央政府總預算案，政院明年編列902億元淨零預算，其中最大宗用於電力系統與儲能、節能、風電光電，三項就占六成三，力拚能源轉型。
為順應國際趨勢，台灣2022年3月30日提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，從「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大領域，規劃2050年淨零排放轉型路徑，並提出淨零12項關鍵戰略。
政府2025年1月公布「台灣總體減碳行動計畫」，新增「六大部門減碳旗艦計畫」，並設定國家減碳新目標 ，以落實淨零轉型與氣候治理工作，強化與國際接軌具體行為。根據2026年中央政府總預算案，「台灣總體減碳行動計畫」編列422億元，另於營業與非營業特種基金編列480億元，合計902億元，包括「淨零12項關鍵戰略」750億元及「六大部門減碳旗艦計畫」152億元。
淨零12項關鍵戰略750億元中，占比最高前三項依序為：「電力系統與儲能」編列222億元，主要辦理機關是台電；「節能」編列210億元，主要辦理機關是經濟部、台水；「風電、光電」編列139億元，主要辦理機關是台電，三項占六成三。
另據預算案指出，此次計畫編列預算較2025年相同基礎減少373億元，主要是配合財劃法檢討減列補助地方政府經費，及依工程進度核實減列所致。
立法院預算中心指出，台灣近五年化石能源發電占比上升，2024年達84.9%，高於全球及主要國家，與世界下降趨勢背道而馳，顯示能源結構轉型刻不容緩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言