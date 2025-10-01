淨零預算902億 拚能源轉型

9月25日，美國商務部公布第2季經濟成長率上修至3.8%，就業市場卻出現放緩跡象，新增工作數量萎縮，失業率攀升，此外，美國公債殖利率不跌反升，也重演了去年9月美國聯準會（Fed）展開降息循環時的景況。經濟成長正在面對的不確定因素愈來愈模糊難辨，聯準會確實進入一個類似腹背受敵的困境。我們應該怎麼解讀？

2025-10-01 06:00