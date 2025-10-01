卓揆喊後年最低工資達3萬 將持續推動產業升級轉型 提升國內整體薪資

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
勞動部日前召開最低工資審議會，拍板明年最低工資月薪調升至29,500元。行政院長卓榮泰昨（30）日表示，最低工資還要繼續提升，相信再過一年（指2027年），最低工資將達3萬元。

最低工資審議委員會日前決議自2026年1月1日起，每月最低工資月薪由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18%。

卓榮泰昨日率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備質詢。他在施政報告時提及，政府一直以來都與青年及勞工朋友站在一起，除持續促進勞工就業、提升權益及保障生活，2026年將連續十年調漲最低工資，月薪總調幅達47.4%，達到29,500元；時薪總調幅達63.3%，達196元。

卓榮泰表示，最低工資還要繼續提升，相信再過一年，最低工資將達3萬元。政府將持續透過推動產業升級轉型、薪資透明化、實質鼓勵企業加薪等創新策略，以多元方式提升國內整體薪資。

勞動部日前召開最低工資審議委員會，決議自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18%；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。

根據勞動部預估，此次調升約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人。最低工資調整將陳報行政院核定，於明年元旦上路。

勞動部長洪申翰先前表示，勞資雙方對於消費者物價指數年增率應如實反映以維持邊際勞工的實質購買力，作為調漲最低工資參考，勞資委員均有共識。

卓榮泰表示，行政團隊落實賴清德總統指示，以經濟、民生、弱勢、青年作為四大優先原則，推動「多元產業，創新經濟」、「減輕負擔，全齡照顧」、「世代支持，自我實現」、「均衡台灣，永續發展」及「社會韌性，國家安全」五大施政方向，來強化經濟韌性，促進產業發展。

卓榮泰說，為保障勞工安全健康、因應國際發展趨勢、國內產業現況及社會期待，政院將《職業安全衛生法》部分條文修正草案送請立法院審議，朝強化源頭防災、加強承攬管理、增訂職場霸凌防治規範等，以督促事業單位落實職場防災責任，展現政府維護勞工權益的決心與承諾。

